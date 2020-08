PlayStation 5: Deutscher Händler verrät möglichen Preis der PS5

Die deutsche Handelskette Müller nimmt die PlayStation 5 in ihr Sor­ti­ment auf und listet die Konsole jetzt zum Vorbestellen für einen Preis von 499 Euro. Von offiziellen Angaben seitens Sony fehlt jedoch bisher jede Spur. Auch das Release-Datum der PS5 wird noch nicht verraten.

Auch die Digital Edition wird bei Müller aufgeführt

Der japanische Hersteller Sony bleibt seiner Community bis heute zwei wichtige In­for­ma­tio­nen schuldig, den Preis und die Verfügbarkeit der neuen PlayStation 5 . Circa drei Monate vor dem Launch der Konsole steht noch immer nicht fest, was die PS5 kosten soll. Weitere An­halts­punk­te zum Preis liefert jedoch die Drogerie Müller , die in Deutschland unter anderem auch Spiele und Gaming-Hardware in seinen Filialen sowie im Online-Shop verkauft. Der "Vorbestellerservice" der Handelskette liefert einen Preis von 499 Euro für die vollwertige Edition der im November erwarteten Sony-Konsole.Zwar wird die Pre-Order-Phase der PlayStation 5 auch hier noch nicht gestartet, doch der Preis deckt sich mit den Prognosen vieler Analysten und Insider. Während der Release-Termin in der Produktbeschreibung mit der klassischen "Weihnachten 2020"-Angabe nur vage an­ge­ris­sen wird und erst zwei bis drei Wochen vor dem Start feststehen soll, zeigen die Fuß­no­ten bei Müller keinen Hinweis zu möglichen Preisänderungen. Dennoch kann nicht aus­ge­schlos­sen werden, dass es sich bei diesem PS5-Angebot um einen Platzhalter handeln könnte.Zum gleichen Preis listet die Drogerie in ihrem Online-Shop die laufwerklose PlayStation 5 Digital Edition, obwohl Experten bisher davon ausgehen, dass diese 50 bis 100 Euro unter der "normalen" PS5 liegen soll. Ebenso ist bei dieser Variante von einem nicht näher be­schrie­be­nen Pre-Order-Code die Rede, der beim Kauf scheinbar eingelöst werden muss. Wer die PlayStation 5 vorbestellen möchte, kann das Müller-Angebot im Auge behalten. Im­mer­hin gibt der Händler an, bei Sofortzahlung via PayPal oder Kreditkarte einen Preis­nach­lass von zwei Prozent anzubieten und einen Rabattgutschein in Höhe von 20 Prozent für den Kauf eines PS5-Spiels beizulegen.Vor der offiziellen Bekanntgabe der Konsolen-Preise seitens Sony sollten Händler-Angaben dieser Art immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Platzhalter-An­ge­bo­te ab 399 Euro wurden bereits in mehreren europäischen Shops entdeckt.