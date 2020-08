PlayStation 5: Sony setzt auf Exklusiv-Deals mit Third-Party-Entwicklern

Um sich von den anderen Konsolen abheben zu können, möchte Sony für die PlayStation 5 viele Exklusiv-Deals mit Third-Party-Publishern aus­han­deln. Schon vor kurzem wurde bekannt, dass die Avengers-Figur Spider-Man nur in den PlayStation-Editionen des Spiels enthalten sein wird.

Auch Microsoft war an Deals interessiert

Alle Infos zu Konsolen, Spielen & Gerüchten

Das soll allerdings erst der Anfang gewesen sein. Das möchte ein Insider in Erfahrung ge­bracht haben. Die Informationen wurden dem Journalisten Imran Khan zugespielt. Wie er im Forum Resetera schildert, solll der Konsolen-Hersteller viel Geld in die Hand genommen haben, um mit "fast allen" Third-Party-Entwicklern Exklusiv-Deals abschließen zu können.Mit dieser Strategie möchte Sony sich gegen die Konkurrenz aus dem Hause Microsoft, der Xbox Series X , behaupten können. Die Third-Party-Entwickler sollen überwiegend positiv auf die Angebote reagiert haben, sodass es viele exklusive Inhalte für die PlayStation 5 geben dürfte. Dafür möchte Sony später vor allem die Begriffe "Play­Sta­tion Advantage" und "Console Exclusive" verwenden.Neben Sony soll auch Microsoft an Exklusiv-Deals mit Third-Party-Publishern interessiert gewesen sein. Das Redmonder Unternehmen soll allerdings deutlich geringere Summen geboten haben, sodass die meisten Entwickler ihre Verträge mit Sony geschlossen haben. Um welche Geldbeträge es sich handelt, ist noch unklar.Ob sich die Informationen als wahr herausstellen, bleibt zunächst noch abzuwarten. Bisher hat Sony noch kein offizielles Statement dazu, welche Exklusiv-Deals der Konsolen-Hersteller mit den Third-Party-Publishern abschließen möchte, veröffentlicht. Womöglich wird sich das Unternehmen in den kommenden Wochen hierzu äußern. Sony plant offenbar, noch in die­sem Monat ein weiteres Event durchzuführen. Hier sollen dann Neuigkeiten zu der Next-Gen-Konsole und den Spielen verkündet werden. Einen Termin gibt es aber noch nicht.