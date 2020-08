DualShock 4 funktioniert auf PlayStation 5 - aber nicht bei PS5-Spielen

Im nächsten Herbst erscheint bekanntlich die neue PlayStation 5 und da­mit wird es auch einen neuen Controller geben. Der DualSense wird na­tür­lich jeder PS5 beiliegen. Als zweiten PS5-Controller wird man den alten DualShock 4 aber nur bedingt einsetzen können.

DualShock 4 trifft PlayStation 5

Lenkräder und Co. funktionieren

Alle Infos zu Konsolen, Spielen & Gerüchten

Sony

Sony hat heute im PlayStation Blog eine kleine FAQ veröffentlicht, in dieser widmet man sich dem Thema alte Peripherie auf der neuen Konsole. Genauer gesagt verrät der Elektronik­her­steller, ob und wie weit DualShock 4, PlayStation VR und offiziell lizenzierte Peripherie-Ge­räte funktionieren werden.Die sicherlich interessanteste Frage betrifft natürlich den PlayStation 4-Controller : Denn an sich wäre es sicherlich sehr praktisch, wenn man als PS4-Besitzer von Start weg ein zweites Steuergerät zur Verfügung hätte, um gegen einen Freund beispielsweise eine Partie FIFA spielen zu können.Die Antwort auf die Frage nach der Kompatibilität DualShock 4 mit der PS5 ist allerdings ein klares Jein. Denn grundsätzlich wird man DualShock 4 sowie andere offiziell lizenzierte PS4-Gamepads auf der PlayStation 5 nutzen können. Es gibt jedoch ein recht großes Aber: nur für PS4-Spiele.Das bedeutet konkret, dass man DualShock 4 und Co. nur für jene Spiele einsetzen kann, die per Abwärtskompatibilität auf der PS5 genutzt werden. Um beim Beispiel von vorhin zu bleiben: Wer künftig eine Partie FIFA in einer Next-Gen-Fassung auf der Couch mit einem bzw. gegen einen Freund spielen will, der wird sich einen zweiten neuen DualSense-Controller besorgen müssen.Spezial-Peripherie wie Lenkräder, Arcade-Sticks und Flight Sticks werden hingegen auch weiter­hin ohne ähnliche Einschränkungen funk­ti­o­nie­ren, also sowohl bei PS4- als auch PS5-Titeln. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass diese offiziell lizenziert sein müssen, Sony empfiehlt, eine Kompatibilität zusätzlich mit dem jeweiligen Hersteller abzuklären.Die PlayStation Camera wird mit der PS5 bei PS VR-Spielen funk­ti­o­nie­ren. Hierfür wird man lediglich einen Adapter benötigen, PS VR-Nutzer sollen diesen kostenlos erhalten. Weitere Details dazu sollen folgen.