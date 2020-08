Absurd exklusiv: Spider-Man darf in Avengers nur auf die PlayStation

Das gleich Spiel zum gleichen Preis wird auf PlayStation 5 und Xbox Series X deutlich unterschiedliche Inhalte bieten. So kann man zusam­menfassen, was Sony jetzt angekündigt hat: Das neue Avengers-Spiel wird nur exklusiv auf der PlayStation Spider-Man mitbringen.

Sony treibt es mit der Exklusivität bei Konsolen sehr weit

Ein Problem für alle Spieler

Exklusivität ist im Gaming-Bereich ein heiß diskutiertes Thema, dass in der Spielergemeinde regelmäßig für großen Unmut sorgt. In dieser Hinsicht geht Sony mit einer Ankündigung rund um einen Konsole-Titel einen recht absurd anmutenden Weg - und zieht damit den Zorn des Netzes auf sich. Wie das Unternehmen stolz in einem Blogpost schreibt, wird man im anstehenden "Marvel's Avengers" Spiel einen der wohl beliebtesten Helden-Charakter nur auf der PlayStation-Plattform spielen können: Spider-Man.Dass Sony mit seinen Rechten rund um die Spider-Man-Filme nicht gerade als williger Ver­handlungspartnern erweist, hatten die stockenden Verhandlungen mit Disney und Marvel um eine Fortführung der Geschichte sehr deutlich gezeigt. In Bezug auf seinen jetzt exklusiven Auftritt auf der PlayStation kann Sony aber keine eigenen Exklusivrechte anführen: "Marvels beliebtesten Helden an eine Konsole zu binden war auf jeden Fall in keiner Weise ‘obliga­torisch', so Forbes in seiner Analyse.Auf den ersten Blick ist der Deal Sonys vor allem ein Problem für Xbox-Nutzer, denen bei Kauf desselben Spiels im Vergleich mit der PlayStation der Zugang auf einen der beliebtes­ten Helden verwehrt wird. Weitet man den Blick auf die Art, wie die Exklusivität geregelt ist, ergeben sich dabei aber für alle Plattformen klare Nachteile.Aktuell ist bekannt, dass sich die Hauptgeschichte des Spiels um die sechs Helden Black Widow, Hulk, Thor, Captain America, Iron Man and Ms. Marvel dreht. Der Exklusiv-Deal mit Sony verhindert dabei, dass Spider-Man - in Comics und dem MCU ein sehr prominenter Charakter - in der Geschichte des Spiels eine wichtige Rolle einnehmen kann.