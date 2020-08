PlayStation 5: Offizielle Website zeigt neue Details zum PS5-Zubehör

Sony aktualisiert die offizielle Webseite der PlayStation 5 und ermöglicht somit einen detaillierten Blick auf das mit ihr vorgestellte PS5-Zubehör. Der neue DualSense-Controller, die HD-Kamera, Fernbedienung und das Pulse 3D Wireless-Headset lassen sich von allen Seiten begutachten.

Ladestation, Fernbedienung, HD-Kamera und Wireless-Headset

Alle Infos zu Konsolen, Spielen & Gerüchten

Auf den neuen DualSense Wireless-Controller der PlayStation 5 ist der japanischen Hersteller in den vergangenen Wochen und Monaten bereits ausführlich eingegangen. Sogar ein erstes Hands-On-Video hatte Sony Mitte Juli zugelassen. Und während Interessenten vorrangig auf die Verkündung von Preisen und Release-Terminen der PS5-Konsole warten, widmet man sich dem Zubehör der nächsten Generation noch einmal auf der aktualisierten, offiziellen PlayStation 5-Homepage . Vor allem die neu hinzugefügten 360-Grad-Ansichten dürften die Fans interessieren.Bestätigt wird hier, was bereits in ersten Videos angedeutet wurde - eine blanke Rückseite des DualSense-Gamepads. Das Anschließen von zusätzlichen Modulen, wie dem "Rücktasten-Ansatzstück" des PS4-Controllers (Dualshock 4) ist somit ausgeschlossen. Seit längerem wird jedoch in der Gerüchteküche darüber gesprochen, dass sich Sony der Idee Microsofts anschließen und nachträglich einen neuen Pro-Controller am Markt platzieren könnte. Wirk­lich spruchreife Leaks oder offizielle Andeutungen blieben dazu jedoch bislang aus.Dafür gewährt Sony einen detaillierten Blick auf weiteres Zubehör. So können auf der offiziellen Webseite jetzt auch die Medienfernbedienung, die DualSense-Ladestation und die HD-Kamera genauer unter die Lupe genommen werden. Letztere setzt auf einen 1080p-Weitwinkelsensor und einen integrierten Standfuß zur Positionierung auf oder unter dem Fernseher. Streamer können Übertragungen und die Kamera mit einem Druck auf die Create-Taste des Controllers starten und zudem integrierte Tools, zum Beispiel das Entfernen des Hintergrunds via Greenscreen, verwenden.Zu guter Letzt soll das Pulse 3D Wireless-Head­set PS5-Spieler mit seinen 3D-Audio-Funk­tio­nen überzeugen. Der kabellose Kopfhörer bringt zwei integrierte Mikrofone, einen Wireless-Adapter sowie einen 3,5-mm-Anschluss mit und wird per USB-C geladen. Die Akkulaufzeit soll laut Sony bis zu 12 Stunden betragen. Das Headset ist dabei nicht nur mit der PlayStation 5 kompatibel, sondern auch mit der aktuellen PS4-Familie, Windows-PCs und MacOS . Jedoch bleibt der Hersteller auch im Zubehör-Bereich die Angaben zu Preis weiterhin schuldig.