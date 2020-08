Elon Musk macht Hoffnung auf einen kleineren Cybertruck für Europa

Der Cybertruck liegt in seinen Ausmaßen auf Augenhöhe mit klassischen amerikanischen Pick-ups. Jetzt hat Tesla-Chef Elon Musk angedeutet, dass das Unternehmen sehr wahrscheinlich eine kleinere Version vorstellen wird, die besser für europäische Straßen geeignet ist.

Musk nennt die Entwicklung einer EU-Version "höchstwahrscheinlich"

Straßenzulassung noch nicht sicher

Über Design und Technik des Cybertruck wurde und wird im Netz heiß diskutiert, das Fahrzeug scheidet dabei definitiv die Geister. Eines ist mit einem Blick auf das Datenblatt unbestreitbar: Mit Maßen über 5,9 Metern Länge, 2 Metern Breite und einer Höhe von 1,9 Metern wird es für potenzielle Cybertruck-Fahrer in Europa auf vielen Straßen wohl sehr eng werden. Doch Elon Musk macht allen, die die Idee des futuristischen Pick-ups schätzen, aber wenig Lust haben, ein solches Tesla-Schiff durch enge Gassen zu lotsen, jetzt Hoffnung.So wurde der Tesla-Chef auf Twitter von einem Nutzer darauf angesprochen, ob das Unternehmen eine kompaktere Version seines Pick-ups entwickeln könne: "Kleinere Version für Europa? Ich will kein Modell Y. Ich will einen Cybertruck. Eine kleinere EU-Version." Glücklicherweise erhielt der Nutzer direkt von Musk eine Antwort, die allen Hoffnung machen dürfte, die an einem solchen Fahrzeug interessiert sind: "Höchstwahrscheinlich in der Zukunft", so der Tesla-Chef in aller Kürze.Ob der Cybertruck in seiner jetzigen Form überhaupt eine Straßenzulassung in Deutschland erhalten würde, wird von vielen Seiten bezweifelt - ein Experte des TÜV hatte nach der Vorstellung erklärt, dass die Zulassung nur nach "starken Modifikationen in der Grundstruktur" zu erwarten sei. Das liegt aber weniger an der Größe des Fahrzeugs: "Das Grundkonzept von Tesla widerspricht der gängigen europäischen Sicherheitsphilosophie", so der Experte.