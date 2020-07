Microsoft Training Days starten wieder, Gutschein spart wieder 99 Euro

Die Training Days von Microsoft sind an sich hervorragende Möglich­keiten, etwas zu lernen und dabei gleichzeitig neue Kontakte zu knüpfen. Doch derzeit finden diese ausschließlich online statt, Grund ist natürlich die Coronakrise. Dennoch erfreuen sie sich größter Beliebtheit.

Gutschein für (kostenlose) Prüfung

Microsoft

Wir haben schon Ende Mai berichtet, dass Microsoft Interessenten auf seiner Webseite darüber in Kenntnis setzt, dass die Training Days aufgrund des Coronavirus bzw. Covid-19 nicht vor Ort durchgeführt werden können. Microsoft hat die Fortbildungsmöglichkeit deshalb aber nicht eingestellt, sondern in ein "Online-Erlebnis" umgewandelt.Die Virtual Training Days kamen auch bestens an, in den letzten Wochen befand sich die Veranstaltungsreihe allerdings in Sommerpause. Diese ist nun bzw. bald vorbei und Microsoft bietet wieder zahlreiche Termine an. Zielgruppe sind all jene, die "die Digitalisierung in ihrem Unternehmen vorantreiben wollen", schreibt Microsoft-Manager Kay Giza in einem Beitrag auf LinkedIn Wie bereits zuvor steht der persönliche Austausch mit Microsoft-Experten ganz oben auf der Agenda, das hat natürlich auch den Vorteil, dass man dadurch wertvolle Kontakte knüpfen kann. Die Trainings sind wie zuvor kostenlos und dauern in der Regel einen Tag.Wie zuvor gilt: Wer die Microsoft Azure Training Day: Fundamentals absolviert, der bekommt auch einen Gutschein, der es ermöglicht, am Examen für AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals teilzunehmen. Die entsprechende Prüfung ( Examen AZ-900 ) kostet ansonsten 99 Euro, wegen der aktuellen Situation entfällt die Gebühr derzeit. Einen solchen Gutschein gibt es nun auch für den Microsoft Power Platform Virtual Training Day ( Examen PL-900 ), weitere sollen folgen.Folgende Themengebiete und Termine stehen im August und September bereit. Kleine Anmerkung dazu: Die Verfügbarkeit kann sich ändern, da sich die Training Days großer Beliebtheit erfreuen, die Links führen, sofern noch verfügbar, zu den Anmeldeseiten.