Microsoft Azure Training Days: Kostenlos teilnehmen und 99 Euro sparen

An sich finden die Microsoft Training Days an realen Orten statt, bei die­sen Fortbildungsangeboten des Konzerns können Teilnehmer bestim­mte Kenntnisse im Zusammenhang mit Software und Diensten vertiefen. Doch darauf müssen sie aktuell verzichten, allerdings nicht online.

Digitalisierung vorantreiben

05. Juni 2020

08. Juni 2020

10. Juni 2020

12. Juni 2020

18. Juni 2020

24. Juni 2020

Microsoft schreibt auf der Seite zu den so Microsoft Training Days , dass derzeit die Durchführung in Deutschland (und sicherlich anderswo auf der Welt) vor Ort nicht möglich sei. Deshalb habe man die Veranstaltungen in "Online-Erlebnis" umgewandelt. Die kostenlosen Online-Veranstaltungen richten sich an alle, "die die Digitalisierung in ihrem Unternehmen vorantreiben wollen", so der Redmonder Konzern.Persönliche Austausch mit Microsoft-Experten steht dabei ganz oben auf der Agenda, das hat natürlich auch den Vorteil, dass man auf diese Weise auch wichtige Kontakte knüpfen kann. Wie erwähnt sind diese Trainings kostenlos, sie dauern in der Regel einen Tag.Grundsätzlich werden Training Days zu Microsoft 365 sowie Microsoft Dynamics 365 angeboten, aktueller Fokus liegt aber auf dem Thema Azure. Hier bietet Microsoft derzeit auch die meisten Termine an, dabei gibt es auch unterschiedliche Stufen bzw. Wissensgebiete, diese richten sich natürlich nach dem Wissensstand des jeweiligen Teilnehmers.Der Microsoft Azure Training Day: Fundamentals ist praktisach jedem zu empfehlen, der auch nur ansatzweise mit Microsoft-Cloud-Lösungen zu tun hat. Dort erfährt man (in deutscher Sprache) alle wichtigen Basics zu Cloud-Konzepten , Azure-Services, Sicherheit, Datenschutz, Compliance, Architektur, Preisen und Support. Das Training richtet sich an IT-Manager, System-Administratoren, Führungskräfte, Entwickler und Architekten. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.Nachfolgend sind die nächsten (noch) freien Termine zu finden, weitere kann man auf der Webseite der Training Days erfahren:Wer Microsoft Azure Training Day: Fundamentals absolviert, der bekommt auch einen Gutschein, der es Teilnehmern ermöglicht, am Examen für AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals teilzunehmen. Diese Prüfung kostet normalerweise 99 Euro, wegen der aktuellen Situation bzw. dank des Gutscheins kann man sich das aber derzeit sparen.