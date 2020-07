"Rattlegate": Klappernde Apple AirPods Pro lassen an Qualität zweifeln

Apple soll bei den teuren AirPods Pro ein Problem mit der Qualität haben. Teile können sich im Inneren lösen und verursachen dann ein Klappern. Nachdem es zunächst nur vereinzelte Fehlermeldungen gab, häufen sich nun Berichte von genervten Kunden.

Reklamiert, doch neue AirPods haben das gleiche Problem

Für diesen Fehler bei den AirPods Pro gibt es jetzt einen Namen: Rattlegate. Der Name wurde in Anlehnung an Apples Antennagate ausgewählt. Bei Rattlegate soll der Name den Fehler beschreiben, denn man hört plötzlich ein Rattern, Klappern oder Knarzen. Häufig tritt der Fehler nur bei einem der zwei Ohrstücke auf. Die Geräusche kommen dabei aus dem Inneren und hören sich mechanisch an, als ob im Inneren der AirPods etwas gegeneinander reibt oder umherfällt. Die Vermutung liegt nah, dass sich kleine Teile lösen und dann bewegen, manchmal auch nur ganz leicht, dabei aber Geräusche verursachen.Im Forum des Online-Magazins Mac Rumors gibt es zahlreiche Apple-Nutzer, die sich über das Problem austauschen. Betroffen ist dabei nur die Pro-Version von Apples teuren In-Ears. Dabei haben einige Kunden ihre AirPods bereits erfolgreich bei Apple reklamiert und Ersatz erhalten - nur löst das nicht immer auch das Problem. Denn es gibt Berichte, nach denen betroffene Kunden auch bei ihrem zweiten Paar AirPods wieder störende Geräusche hören.Apple ist in den meisten Fällen kulant und tauscht die AirPods aus. Das weist aber darauf hin, dass es sich um ein bekanntes Problem handelt und daher der Austausch problemlos vom Support durchgeführt werden kann. Apple hat bisher aber kein entsprechendes Austauschprogramm öffentlich gemacht. Die AirPods sind in der Pro-Version noch in der ersten Version auf dem Markt. Apple hatte sie im Herbst 2019 vorgestellt. Laut Gerüchten soll es in wenigen Wochen eine zweite, verbesserte Auflage der Pros geben, dann dürften solche Kinderkrankheiten wie das Rattlegate-Problem der ersten Generation erledigt sein.