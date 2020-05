Billige Kopfhörer: Aldi verkauft Apple AirPods-Klon jetzt für 25 Euro

In den Discounter-Filialen von Aldi Nord und Süd findet man ab sofort ei­nen neuen Apple AirPods-Klon, der für vergleichsweise günstige 25 Euro verkauft wird. Die optische Kopie von Maginon soll eine Akkulaufzeit von 3,5 Stunden bieten und sogar Siri unterstützen.

Optisch eine gute Kopie, technisch erst mal fragwürdig

Maginon

Einst belächelt, sind die Apple AirPods derzeit die wichtigste Designvorlage für einen Großteil so genannter True-Wireless-Kopfhörer. Neben diversen namhaften Unternehmen bedienen sich vor allem OEM-Hersteller aus Fernost am markanten Look der kabellosen Apple-Kopf­hö­rer . Eines dieser Produkte steht ab heute in den Regalen der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord und Aldi Süd. Die Maginon BIK-3 gehen hier als AirPods-Klon für gerade einmal 25 Euro über den Ladentisch.Ähnlich wie das Vorbild aus Cupertino kommen die In-Ear-Ohrhörer in einer weißen Farb­va­ri­an­te inklusive eines Ladeetuis, das auf einen integrierten 500-mAh-Akku setzt. Der Her­stel­ler gibt eine Akkulaufzeit von bis zu vier Stunden und vier weitere Aufladungen über das mit­ge­lie­fer­te Case an. Ebenso wird die Steuerung über die Sprachassistentin Siri ver­spro­chen, sollten die Aldi-Kopfhörer mit einem iPhone verbunden werden. Alternativ steht der Google Assistant auf Android-Smartphones zur Verfügung. Für die Übertragung wird auf Bluetooth 5.0 zurückgegriffen.Im Gegensatz zu den originalen Apple AirPods werden die Maginon BIK-3 Truly-Wireless-Kopfhörer nicht über Touchgesten gesteuert, sondern klassisch über einen am Ohrhörer platzierten Button. Weitere technischen Spe­zi­fi­ka­tio­nen werden weder von Aldi, noch vom Hersteller selbst genannt. Allerdings gewährt der Discounter, wie für viele seiner Technik-Angebote üblich, eine Garantie von 3 Jahren. Es bleibt abzuwarten, wie groß die Nachfrage und Auflage in den Aldi-Filialen vor Ort sein wird. Ebenso wird von ersten Testern die Au­dio­qua­li­tät als mangelhaft eingestuft.