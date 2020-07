Flight Simulator: Partner und Nutzer werden Mods verkaufen können

Die Rückkehr des legendären Microsoft-Flugsimulators wird seit Monaten vorbereitet und die Redmonder informieren auch regelmäßig über Fort­schrit­te. Demnächst wird die Beta starten , der Release ist noch für dieses Jahr geplant. Microsoft hat sich auch was zum Thema Mods überlegt.

Bezahlt wird mit Flight Coins

Microsoft / CaseBug

Der Freitag ist mittlerweile so etwas wie der offizielle Microsoft Flight Simulator (MFS)-Tag, denn Ende der Woche veröffentlichen Microsoft und Entwickler Asobo Studio regelmäßig Updates mit Videos, Screenshots und sonstigen Infos. Doch auch die Fachmedien können immer wieder interessante Details zu MSF in Erfahrung bringen und aktuell berichtet Windows Central , wie Microsoft von Nutzern erschaffene Mods und Inhalte verkaufen will.Denn die Unterstützung von Modifikationen soll es vom ersten Tag an geben. Den Nutzern will es Microsoft auch besonders einfach machen, diese zu finden und zu installieren. Denn Mods und Addons wird man im integrierten Marktplatz des Microsoft Flight Simulator finden und auf simplen Knopfdruck installieren können.Laut WalkingCat alias @h0x0d wird der Ingame-Shop Flight Marketplace heißen. Dort wird man kostenlose und auch kostenpflichtige Inhalten finden können. Bezahlt wird nicht mit Echtgeldwährung, sondern mit den so genannten "Flight Coins". Vorbild ist hier sicherlich Minecraft , wo man für die "Minecraft Coins" ebenfalls Nutzer-Schöpfungen kaufen kann. Die Fantasiewährung soll sicherstellen, dass die Inhalte weltweit einen einheitlichen Preis haben.Das Software Development Kit (SDK) hat Microsoft bisher nur Entwickler-Partnern zur Verfügung gestellt, demnächst dürften aber auch Hobby-Entwickler zum Zuge kommen. Das "Flight Simulator Partner Program" ist in der vergangenen Nacht auch als Webseite aufgetaucht, diese wurde mittlerweile wieder entfernt. Doch auch hier sollten sich Interessierte ansehen, wie der Minecraft Marketplace funktioniert.