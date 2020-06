Flight Simulator: Microsoft liefert grandiose Screenshots & Zeitplan

Im Vorfeld des nächsten großen Alpha-Updates zum Flight Simulator 2020 zeigt sich Microsoft erneut mit einer frischen Ladung Screenshots. Zudem aktualisieren die Entwickler ihren Zeitplan und versenden ab sofort mehr Einladungen zur Testphase des Flugsimulators.

Weitere Alpha-Einladungen werden ab sofort versendet

Microsoft / Whitelight506

Die Arbeiten am Microsoft Flight Simulator 2020 schreiten voran. Trotz einer Ent­wick­lungs­brem­se durch den weiterhin kursierenden Coronavirus halten sich Verzögerungen in Gren­zen, wie eine neue Development Roadmap zeigt. Insider sollen ab dem 11. Juni Zugriff auf die vierte Alpha-Version erhalten, während der Start der so genannten Alpha V5 von Ende Juni auf Anfang Juli verschoben wurde. Der Release einer geschlossenen Beta-Phase ist weiterhin für Mitte Juli terminiert. Ebenso liegen die Ankündigungen der Partnerschaften mit Meteoblue, Navblue und FlightAware im Zeitplan.Um die Zeit bis zum offiziellen Launch des Microsoft Flight Simulator 2020 zu überbrücken, liefern die Asobo Studios als Teil der Xbox Game Studios auch an diesem Freitag viele neue Screenshots, die von Alpha-Testern eingereicht worden. Außerdem kündigt man an, dass eine neue Runde an Einladungen zur Alpha- und kommenden Beta-Phase heute versendet wird. Über einen Release-Termin der grafisch beeindruckenden Flugsimulation möchte man jedoch noch nicht sprechen. Kann der Zeitplan allerdings eingehalten werden, ist ein Startschuss in diesem Herbst durchaus denkbar.Der Flight Simulator 2020 erscheint unter an­de­rem als Teil des Game Pass für die Xbox One und den Windows-10-PC. Ebenso kann man davon ausgehen, dass eine optimierte Version mit verbesserter Grafik für die kommende Xbox Series X veröffentlicht wird. Während sich Kon­so­len-Spieler keine Gedanken über Sys­tem­an­for­de­run­gen machen müssen, gab Microsoft diese für PCs bereits im April bekannt. Wer das grafische Potenzial des FS 2020 vollends aus­schöp­fen möchte, sollte ein Gaming-System auf dem Niveau eines Intel Core i7 und der Nvidia GeForce RTX 2080 besitzen.