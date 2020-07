Flight Simulator 2020: Microsoft bereitet Start der ersten Beta vor

In einem neuen Entwickler-Update kündigt Microsoft die finale Alpha-Phase für den Flight Simulator 2020 an. Ebenso wurden Ein­la­dun­gen an weitere Interessenten versendet, der Zeitplan für die offizielle Closed Beta aktualisiert und eine frische Ladung Screenshots geliefert.

Zusammenarbeit mit FlightAware und Start des Discord-Servers

Microsoft

Auch an diesem Freitag wenden sich die Entwickler der Asobo und Xbox Game Studios in einem so genannten Development-Update an die Community des kommenden Microsoft Flight Simulator 2020 . Das Team bestätigt darin die Finalisierung der fünften und letzten Alpha-Phase der Flugsimulation, die am 9. Juli starten soll. Passende Patch Notes will man jedoch erst in der nächsten Woche veröffentlichen. Gleiches gilt für den offiziellen Release-Termin der anstehenden, geschlossenen Beta, die laut den Entwickler weiterhin im Zeitplan liegt und im späteren Verlauf dieses Monats beginnt.Weiterhin stellt Microsoft die Kooperation mit FlightAware in den Mittelpunkt des heutigen Updates. Mit ihrem Datenstream "Firehose" werden sie dafür verantwortlich sein, dass der Flight Simulator 2020 mit einem Echtzeit-Flugverkehr (Real-Time Global Traffic) ausgestattet wird, so dass Gamer auf ihren Reisen reale Flüge in der Spielwelt mitverfolgen können. Ab­seits davon stellen die Entwickler ab sofort einen offiziellen Discord-Server zur Verfügung und veröffentlichen wie üblich eine Vielzahl neuer Screenshots direkt aus der Alpha des neuen Flugsimulators.Es bleibt abzuwarten wie lange die Beta-Phase des Flight Simulator 2020 anhalten wird. Im Optimalfall können Hobbyflieger mit wenigen Monaten rechnen, sodass ein Release des Spiels noch in diesem Jahr stattfinden kann. Insider gehen davon aus, dass Microsoft den Titel pa­ral­lel zum Launch der Next-Gen-Konsole Xbox Series X fertigstellen könnte, um den Start dieser weiter anzuheizen. Neben der Xbox-Version wird der FS 2020 zudem für PCs mit Windows 10 erscheinen und als Teil der Spiele-Flatrate "Game Pass" auftreten. Die pas­sen­den Systemanforderungen haben die Redmonder bereits veröffentlicht.