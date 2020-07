MS Flight Simulator: Box mit 10 DVDs & offline sehr eingeschränkt

Wer den neuen Flight Simulator von Microsoft im Handel ersteht, muss mit einer wahren Installationsorgie rechnen. Wie Aerosoft mitteilt, wird das Spiel auf zehn DVDs ausgeliefert, insgesamt werden 150 GB Spei­cherplatz benötigt. Offline fehlen aber trotzdem viele Inhalte.

Für die Installation der Retail-version wird man einige Zeit brauchen

Offline möglich aber sehr eingeschränkt

Alle Editionen im Microsoft Store + Pre-Install

Microsoft / Whitelight506

Der neue Flight Simulator von Microsoft ist ein ambitioniertes Projekt das einen bisher unerreichten Detailgrad bieten soll. Vor kurzem konnten wir euch unter der Überschrift " Microsoft gibt Release-Termin und Preise bekannt " alle Details zu verschiedenen Versionen und Preisen liefern, die zum Launch-Tag am 18. August zur Verfügung stehen werden. Jetzt hat das für den Vertrieb in Deutschland verantwortliche Videospiel-Unternehmen Aerosoft erläutert, was Kunden der Retail-Version in Sachen Packungsinhalt erwartet.Demnach werden die Daten für die im Ladengeschäft angebotene Version auf zehn Dual-Layer-DVDs gespeichert, von der jede Disc rund 8,5 GB Daten fasst. Damit werden rund 85 GB in Disc-Form geliefert, laut den schon vorliegenden Systemanforderungen werden für die Installation 150 GB Festplattenspeicher benötigt. Nach der Installation soll eine Nutzung auch im Offline-betrieb möglich sein, wie Microsoft schon angedeutet hatte, kommt es dabei aber zu deutlichen Einschränkungen.Aktuell gibt es aber noch keine konkreten Infor­mationen, die einen Vergleich zwischen Online- und Offline-Version zulassen. Bekannt ist, dass der Flugsimulator bei vorhandenem Internetan­schluss laut Entwickler Asobo Studios auf rund 2 Petabyte an Daten zugreift, die in die Anwen­dung gestreamt werden. Dazu zählen unter anderem 3D-Photogrammetriedaten von Bing Maps , die für eine realistische Umgebungs-Darstellung genutzt werden. Darüber hinaus können auch Features wie die Berechnung von Wettersystemen auf Basis aktueller Daten natürlich nur mit Netzanschluss genutzt werden.