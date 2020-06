Microsoft Flight Simulator: Erste Infos zur Beta & neue Screenshots

In einem wöchentlichen Update zum Flight Simulator 2020 spricht Mi­cro­soft erstmals über die finale Alpha und die anstehende Beta-Phase seines Flugsimulators. Außerdem kündigt man die Kooperation mit der Airbus-Tochter NavBlue an und zeigt neue, beeindruckende Screenshots.

Umfangreiches Bildmaterial und Kooperation mit NavBlue

Microsoft / WhiteLight506

Allem Anschein nach können die Asobo und Xbox Game Studios ihren aktuellen Zeitplan ein­hal­ten. Somit rückt nicht nur der Start der so genannten "Alpha 5", sondern auch eine erste geschlossene Beta-Phase in greifbare Nähe. In einem aktuellen Entwickler-Update verspricht Microsoft bereits in der nächsten Woche einen Release-Termin für die letzte Alpha-Stufe des Flight Simulator 2020 anzukündigen und den Ablaufplan für die kommende Beta vorzulegen. Weiterhin geben die Redmonder bekannt, dass alle Alpha-Tester im Insider-Programm Zugriff auf die Closed Beta erhalten werden, für die heute weitere Einladungen versendet werden.Auch in dieser Woche versorgt Microsoft die Fans des Flugsimulators mit einer Vielzahl neuer Screenshots, welche die teilweise fotorealistische Grafik unterstreichen. Die Bilder stam­men di­rekt aus der Community, deren Xbox One- und PC-Systeme natürlich nicht in jedem Fall den maximal möglichen Detailgrad des Flight Simulator 2020 wiedergeben können. Schließ­lich zeigen die kürzlich veröffentlichten Systemanforderungen , dass für die ideale Gra­fik­qua­li­tät Windows-10-Rechner über Prozessoren und Grafikkarten auf dem Niveau eines Intel Core i7-9800X oder AMD Ryzen 7 Pro 2700X sowie der Nvidia GeForce RTX 2080 oder der AMD Radeon VII verfügen sollten.Abseits davon bestätigt Microsoft die Kooperation zwischen dem Flight Simulator 2020 und NavBlue. Das Know-How der kanadisch-französischen Airbus-Tochter wird Spieler bei der Flugplanung und Navigation unterstützen und diese mit passendem Echtzeit-Material ver­sor­gen, welches von Piloten und Flight Management Systems (FMS) weltweit verwendet wird. Was Interessenten jedoch weiterhin erwarten, ist die Bekanntgabe des offiziellen Release-Termins der Flugsimulation. Experten gehen davon aus, dass Microsoft das Spiel spätestens zum Launch der Xbox Series X gegen Ende des Jahres einzeln sowie im Game Pass-Abo veröffentlichen wird.