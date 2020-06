Flight Simulator: Microsoft zeigt tolle Screenshots zum Alpha-4-Start

Der Microsoft Flight Simulator 2020 startet ab sofort mit einem großen Update zur Alpha 4 durch. Neben vielen Verbesserungen und Feh­ler­be­he­bun­gen erhalten Fans des Flugsimulators zudem eine frische Ladung be­ein­dru­cken­der Screenshots aus der FS-Community.

Wünsche der Spieler, Alpha-Invites und Zeitplan

Microsoft / AgatePolecat89

Nach bekannter Manier wenden sich auch an diesem Freitag die Entwickler der Asobo und Xbox Game Studios mit einem Development Update an Alpha-Tester und alle interessierten Spieler. Die so genannten Insider kommen jetzt in den Genuss der Alpha 4 (Build 1.4.2.0) des Flight Simulator 2020 , die unter anderem mit einer besseren Aerodynamik und Steue­rung noch näher in Richtung Realismus rücken wird. Die Anpassungen sollen vor allem den Verkehrsflugzeugen Boeing 747-8i und Airbus A320 neo zu Gute kommen, werden aber ebenso für alle andere Maschinen ausgerollt.Einen aktualisierten Einblick geben die Entwickler in die Fragen, Probleme und Wunschliste der Alpha-Tester des Flight Simulator 2020. Auf Letzterer steht weiterhin die Veröffentlichung des Software Development Kit an erster Stelle. Die voranschreitenden Arbeiten am SDK wur­de noch einmal bestätigt, sodass Drittanbieter zeitnah die Möglichkeit erhalten sollen, pas­sen­den Content für die Flugsimulation zu erstellen. Außerdem gibt Microsoft bekannt, dass mit dem heutigen Tag weitere Alpha-Einladungen versendet werden. Im gleichen Atemzug liefert man den Fans des FS 2020 eine große Auswahl an neuen Screenshots, welche direkt aus der Community stammen.Können sich die Asobo Studios an den kürzlich veröffentlichten Zeitplan halten, wird eine Closed-Beta-Phase Mitte Juli auf die Alpha V5 folgen, mit der in den nächsten 3 Wochen zu rechnen ist. Ein offizieller Release-Termin für den Microsoft Flight Simulator 2020 steht bis jetzt nicht fest. Der Flugsimulator soll jedoch noch in diesem Jahr für PCs mit Windows 10, die Xbox One und die Next-Gen-Konsole Xbox Series X veröffentlicht werden. Wie jedes Mi­cro­soft-Spiel wird auch er Teil des Game Pass, der aktuell bei Amazon vergünstigt angeboten wird.