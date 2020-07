Epic Games: 3D-Grafik auf Series X & PS5 wird Filmniveau erreichen

Die kommenden Konsolen Sony PlayStation 5 (PS5) und Microsoft Xbox Series X können 3D-Grafik auf dem Niveau moderner Filme bieten. Dieser über Jahrzehnte von Spieleentwicklern gehegte Traum soll laut Epic Games dank der Unreal Engine 5 möglich werden.

Unreal Engine 5 bietet Filmgrafik in Echtzeit

Nanite-Technologie als Schlüssel

Neues jenseits der Grafikpracht

Epic Games

In einem Interview mit dem offiziellen PlayStation Magazin äußerte sich der Chief Technical Officer (CTO) von Epic Games, Kim Liberi, zu den Möglichkeiten, die er für die nächste Konsolengeneration sieht. Laut Angaben von Video Games Chronicle geht Liberi davon aus, dass das Zusammenspiel der leistungsstarken Hardware von PS5 sowie Xbox Series X und der Unreal Engine 5 von Epic einen "Darstellungsgrad auf Augenhöhe mit aktuellen visuellen Effekten für die Filmbrache" erlauben wird.Als Beispiel für die zu erwartende Grafikpracht nennt Liberi die Fernsehserie Star Wars The Mandalorian . "Über Jahre hat die Filmindustrie mit der Unreal Engine für die Prävisualisierung und Gestaltung cineastischer Aufnahmen experimentiert und vergangenes Jahr haben Jon Favreau und LucasFilm dann den Sprung gewagt, Unreal für die Erstellung finaler visueller Effekte bei The Mandalorian zu nutzen", so der Epic-CTO. Einen ersten konkreten Vorgeschmack darauf, wie künftige Spiele aussehen werden, lieferte Epics eigene PS5-Demo "Lumen in the Land of Nanite".Mit Blick auf die veröffentlichte Demo ist die sogenannte Nanite-Technologie als Teil der Unreal Engine 5 besonders relevant. Laut Epic wurde sie speziell zu dem Zweck entwickelt, um aus besonders komplexen 3D-Elementen in Filmqualität, möglichst schnell für Spiele taugliche und optimierte Versionen zu erstellen. Angesicht dieses technologischen Fortschritts wird Liberi persönlich: "Es ist ein lebenslanger Traum von mir gewesen, Computergrafiken in Echtzeit, im besonderen Spiele, zu erleben, die so glaubwürdig und realistisch sind wie ein Film."Neben imposanter Grafik werden die kommenden Konsolen aber noch eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen mit sich bringen. Wie bereits berichtet , sieht Liberi dank PlayStation 5 und Xbox Series X völlig Möglichkeiten für die Gaming-Industrie entstehen: "Die Grafik- und Prozessor-Leistung der nächsten Generation wird Spiele nicht nur lebensechter machen, sondern auch neue Gameplay-Konzepte ermöglichen, die von dynamischer Umgebung und Beleuchtung profitieren sowie von stark verbesserter Physik-Simulation, schlauerer Gegner-KI und reichhaltigeren Multiplayer-Erfahrungen."Sony und Microsoft wollen ihre jeweilige neue Konsole rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft auf internationale Märkte bringen. Unklar ist noch, wann erste Spiele erscheinen werden, die das Leistungspotential der Maschinen tatsächlich voll ausschöpfen können und beispielsweise die Unreal Engine 5 verwenden.