Unreal Engine 5: Epic strebt nichts weniger als Fotorealismus an

Vor knapp zwei Wochen hat Epic Games die neueste Version der Unreal Engine vorgestellt und hat diese anhand einer Echtzeit-Demo für die bzw. auf der PlayStation 5 enthüllt. Das Gezeigte war auch mehr als beeindruckend, aber das ist laut den Machern auch nur der Anfang.

Das Ziel ist echter Fotorealismus

Epic Games

Das Wort Fotorealismus schwirrt schon lange durch die Gaming-Welt und meistens wird es (fälschlicherweise) verwendet, um beeindruckende, aber eben nicht tatsächlich lebensechte Grafik zu beschreiben. Es ist in gewisser Weise ein gängiges Branchen-Superlativ. Doch laut den Machern der Unreal Engine 5 (UE5) ist Fotorealismus, und zwar im strengen Sinne, tatsächlich in Griffweite.Denn Quentin Staes-Polet, Epic Games-General Manager für Indien und Südostasien, sagte in einem Interview mit dem Indian Express (via Gaming Bolt ), dass man die Unreal Engine 5 speziell im Hinblick auf dieses Thema entwickelt hat. Man möchte Fotorealismus vorantreiben und hier soll UE5 entscheidende Fortschritte ermöglichen."Die neue Engine wird viel Zeit einsparen und uns gleichzeitig einen Schritt näher an eine volle Simulation der Realität bringen", sagte Staes-Polet. Mit der Unreal Engine 5 können man 3D-Assets in "4K-Kino-Qualität" heranziehen, diese in die Engine aufnehmen und damit arbeiten. Laut dem Epic Games-Manager ist das eine "massive Änderung", da das eben viel Zeit spare und in Zukunft fotorealistisches Gaming mit sich bringen wird.Ein wichtiges Standbein der Unreal Engine 5 ist auch Lumen. Dabei handelt es sich um eine Beleuchtungstechnologie, die man als neue Version von Ray Tracing beschreiben kann. Denn Ray Tracing ist GPU-basiert, Lumen schafft es aber, die Technologie auf die nächste Stufe zu heben, was u. a. eine wesentlich präzisere Reproduktion von Lichtstrahlen ermögliche, so der Epic-Manager.