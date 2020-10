So sieht Nokias Roadmap für Android 11 aus, Updates bis Ende Q2 2021

HMD Global hat seine Roadmap für die Herausgabe der Updates auf Android 11 nun offiziell gemacht. Demnach bekommen das Nokia 2.2, 5.3, 8.1 und 8.3 vielleicht noch in diesem Jahr das Update auf die neue Android-Version. Wir zeigen, welche Modelle dann folgen.

Großer Aufwand

Android

HMD Global hatte sich verpflichtet, nicht nur Sicherheits-Updates schnell herauszugeben, sondern auch den Wechsel auf neue Android-Versionen auf kompatiblen Geräten rasch zu ermöglichen. Dass das dabei nicht von heute auf morgen funktioniert ist klar. Doch nur wenige Unternehmen bieten einen Ausblick auf die geplanten Veröffentlichungstermine für ihre Smartphones - HMD Global hat das nun wieder in Form einer Roadmap bei Twitter gemacht . Nun gibt es also einen Zeitplan, so wie Nokia das auch in den vergangenen zwei Jahren gehandhabt hatte.Laut der Termin-Ankündigung sollen zunächst das Nokia 2.2, das Nokia 5.3, das Nokia 8.1 und das Nokia 8.3 5G auf Android 11 aktualisiert werden können. Der Plan sieht keinen exakten Veröffentlichungstermin vor, sondern immer nur einen ungefähren Zeitraum. Für diese vier Geräte wäre es das vierte Quartal 2020 oder erste Quartal 2021. Weiter geht es dann im ersten Quartal mit dem Nokia 1.2, 2.3, 2.4, 3.4 und 4.2. Dann werden das Nokia 3.2, 6.2 und 7.2 folgen, laut dem Unternehmen in Q1 bis Q2. Die letzten Geräte auf der Liste sind das Nokia 1 Plus und das Nokia 9 Pureview, für die Android 11 im Quartal 2 kommen soll.Dann ist das Unternehmen auch schon fertig mit den geplanten Android-11-Updates, zumindest nach dieser Liste.Dass diese verhältnismäßig schnellen Updates dabei eine recht große Herausforderung für das recht kleine finnische Unternehmen sind, zeigt das Bild, das die Nokia Roadmap illustriert. Bis die Aktualisierungen freigegeben werden können, müssen zahlreiche Schritte durchlaufen werden. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen.