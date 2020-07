Motorola RAZR 5G: Erste Details zum vertikal klapparen Falt-Smartphone

Motorola war der erste Smartphone-Hersteller, der ein Gerät mit einem vertikal klappbaren Display auf den Markt brachte. Das Motorola RAZR (2020) war nicht ganz problemfrei, doch bald will Motorola seine Fehler ausbügeln und das Motorola RAZR 5G einführen.

Wechsel auf Snapdragon 765 sorgt für 5G-Unterstützung

Waqarhkantech / YouTube

Nachdem vor gut einem Monat bereits recht konkrete Details zu Motorolas zweitem Smartphone mit Falt-Display an die Öffentlichkeit gelangt waren, werden die Angaben jetzt von einer normalerweise zuverlässigen Quellen bestätigt. Dies legt nahe, dass die Einführung des auch unter den Codenamen "Smith" und "Odyssey" bekannten Moto RAZR "2" nicht mehr lange auf sich warten lässt.Die jetzt veröffentlichten Angaben zum zweiten RAZR-Smartphone mit faltbarem Display stammen von Twitter-User und Ober-Leaker Evan Blass , dessen Quellen zumindest im Normalfall durchaus vertrauenswürdig sind. Seinen Informationen zufolge wird sich zumindest beim Display auf den ersten Blick nicht viel tun, so dass das RAZR 5G wohl vor allem ein technisches Update darstellen wird.Der Bildschirm hat angeblich wieder eine Diagonale von 6,2 Zoll, womit sich andeutet, dass Motorola weiter auf das schon im RAZR (2020) der ersten Generation verwendete Falt-Display mit seinen gewölbten Rändern und dem relativ großen Ausschnitt für die Frontkamera setzen will. Das Panel stammt, soweit bekannt, von einem chinesischen Zulieferer und wurde vor allem wegen der Wellenbildung in jenem Bereich kritisiert, der beim Falten stark beansprucht wird.Unter der Haube steckt im Moto RAZR 5G erneut keine absolute High-End-Technik, sondern der Qualcomm Snapdragon 765(G). Dabei handelt es sich um Qualcomms erstes SoC mit integriertem 5G-Modem, das außerdem über eine Octacore-CPU verfügt und mit maximal 2,3 Gigahertz eine mehr als ausreichende Performance bieten dürfte. Der interne Speicher soll zudem 256 Gigabyte groß sein und es gibt neben einem NanoSIM-Slot wohl auch eSIM-Unterstützung.Darüber hinaus machte Blass auch ein paar spärliche Angaben zu den Kameras. Demnach besitzt das Motorola RAZR 5G eine Hauptkamera mit 48 Megapixeln Auflösung, dem der Hersteller einen 20-Megapixel-Sensor als Frontkamera einsetzt. An den Maßen des Smartphones soll sich nichts geändert haben, so dass fraglich ist, ob Motorola den Akku über seine Kapazität von recht mageren 2500mAh in der ersten Generation hinaus erweitert hat.Die Markteinführung des Motorola RAZR 5G wird eigentlich erst im September erwartet, noch hat es dazu aber keinerlei offizielle Ankündigungen gegeben.