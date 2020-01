Motorola Razr im Hands-On: Comeback der Klapp-Handy-Legende

Viel Geld für ein Mittelklasse-Smartphone mit Falt-Display

Zwei Kameras und Startschuss im ersten Halbjahr 2020

WinFuture berichtet direkt aus Las Vegas

Mit dem Motorola Razr geht in den nächsten Monaten die Neuauflage der einstigen Klapp-Handy-Ikone an den Start, die mit einem falt­ba­ren Bildschirm ausgestattet ist. Wir konnten uns das Android-Smartphone auf der Consumer Electronics Show ( CES 2020 ) noch vor dem Launch genauer ansehen. Die Kombination aus einem vertikal zusammenklappbaren 6,2-Zoll-pOLED-Display und dem 2,7 Zoll gro­ßen Au­ßen­bild­schirm sorgt bei den technikinteressierten Besuchern der Messe in Las Vegas in jedem Fall für Aufmerksamkeit.Trotz eines voraussichtlich hohen Preises jenseits der 1000-Euro-Marke wird Lenovos Mo­to­ro­la Razr 2020 lediglich von Mittelklasse-Hardware angetrieben. Unter der Haube kommt ein Qualcomm Snapdragon 710 Octa-Core-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 2,2 GHz zum Einsatz. Er wird von sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und einem internen Flash-Spei­cher mit einer Kapazität von 128 GB un­ter­stützt. Eine MicroSD-Karte zur Spei­cher­er­wei­te­rung kann im neuen Moto-Smartphone allerdings ebenso wenig eingesetzt wer­den wie eine physische SIM-Karte. Lediglich die Kopplung mit einer so genannten eSIM ist möglich.Während die Hauptkamera des Falt-Handys mit einer Auflösung von 16 Megapixeln (f/1.7 Blende) sowie einer elektronischen Bildstabilisierung (EIS) und Dual-Pixel-Autofokus ar­bei­tet, wird die Frontkamera mit einem 5-Megapixel-Sensor (f/2.0) ausgestattet. Wer das Mo­to­ro­la Razr 2020 zusammenklappt, kann jedoch auch die "rückseitige" positionierte Kamera für Selfies verwenden.Der Europa-Start soll noch im ersten Halbjahr dieses Jahres erfolgen, der in Deutschland auf­ge­ru­fe­ne Preis wurde je­doch noch nicht bekannt gegeben. Ebenso wenig informierte der chinesische Smartphone-Hersteller über eine mög­li­che Aktualisierung auf das jüngste Google Android 10-Betriebssystem. In den vorliegenden Spe­zi­fi­ka­tio­nen ist noch vom älteren Android 9 die Rede ist. Ein zeitnahes Update ist aber wahrscheinlich.