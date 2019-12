Motorola RAZR: Release kurzfristig auf unbekannten Termin verschoben

Der Launch des neuen Motorola RAZR wird sich noch um einige Zeit ver­zö­gern. Ursprünglich sollte das Smartphone schon in der nächsten Wo­che vorbestellt werden können. Für die Verschiebung dürfte der Wechsel des Display-Herstellers sowie Produktionsengpässe verantwortlich sein.

Wechsel des Bildschirm-Zulieferers

Waqarhkantech / YouTube

Das Unternehmen hat erklärt (via The Verge ), dass das Launch-Datum aufgrund der hohen Nachfrage verschoben werden musste. Zuvor wurde der Januar 2020 als Release-Zeitraum für den US-amerikanischen Markt angegeben. Jetzt ist nur noch von "Anfang 2020" die Rede. Es handelt sich also lediglich um eine geringfügige Verschiebung. In Europa sollte das Smart­pho­ne ohnehin erst "Anfang 2020" und damit etwas später als in den USA verfügbar sein.Anfang Dezember wurde bekannt, dass der Her­stel­ler des faltbaren OLED-Display-Panels für die Neuauflage des Motorola RAZR ge­wech­selt wurde. Zuvor war geplant, dass der Kon­zern AU Optronics für das Smartphone rund 15.000 Bildschirme im Monat zur Verfügung stellt. Diese Kapazitäten sollen für die hohe Nach­fra­ge jedoch nicht ausreichend sein, so­dass die beiden chinesischen Unternehmen BOE und China Star Optoelectronics Technology mit der Produktion beauftragt wurden. Womöglich lässt sich die Verzögerung teilweise auf den kurz­fris­ti­gen Wechsel des Herstellers zurückführen.Die Neuauflage des RAZR wurde Anfang 2019 angekündigt und soll das erste faltbare Mo­to­ro­la-Smartphone darstellen. Während das Design an das originale Klapphandy angepasst ist, bringt die neue Version ein flexibles 6,2-Zoll-Display sowie für Android angepasste Hardware mit sich. Der Preis beträgt 1499 Dollar und fällt damit vergleichsweise hoch aus.