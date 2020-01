Motorola Razr: Neuauflage des Klapp-Handys erscheint ab Februar

Nach der Comeback-Verschiebung des faltbaren Motorola Razr auf einen unbekannten Termin, scheint der Release des Smartphones nun kurz be­vor zu stehen. Bereits in dieser Woche werden Vorbestellungen in den USA angenommen, der Startschuss fällt am 6. Februar.

Wann erscheint das Motorola Razr in Deutschland?

Motorola / Lenovo

Aufgrund des hohen Interesses und der kurzfristigen Entscheidung den Display-Hersteller zu wechseln, konnte der Launch-Termin der Motorola Razr-Neuauflage in den Vereinigten Staa­ten nicht eingehalten werden. Dort sollte das Android-Smartphone im ikonischen Klapp-Han­dy-Design zum Preis von rund 1500 US-Dollar bereits im Dezember an den Start gehen. Nun gab der amerikanische Mobilfunkanbieter Verizon bekannt, dass man ab dem 26. Januar die Vorbestellungsphase starten und das faltbare Smartphone ab dem 6. Februar in den eigenen Stores sowie im Online-Shop anbieten wird.Hierzulande spricht Lenovo weiterhin von einem Release des Motorola Razr 2020 im ersten Halbjahr dieses Jahres. Die passenden Euro-Preis wurden vom chinesische Hersteller jedoch bisher nicht kommuniziert. Das fast schon legendäre Klapp-Handy wird in seiner neuen Ge­ne­ra­tion mit einem 6,2 Zoll großen pOLED-Display ausgestattet, welches vertikal zu­sam­men­ge­klappt werden kann. An der Außenseite trifft man zudem auf einen 2,7-Zoll-Bildschirm, der unter anderem für Benachrichtigungen und Selfies bereitsteht. Die Kameras bieten dabei Auflösungen von bis zu 16 Megapixeln.Unter der Haube des Motorola Razr 2020 ar­bei­tet mit dem Qual­comm Snap­dragon 710 ein Mittelklasse-Prozessor nebst 6 GB Ar­beits­spei­cher. Der interne Flash-Speicher mit einer Ka­pa­zi­tät von 128 GB kann nicht erweitert wer­den und auch die Nutzung einer physischen SIM-Karte ist nicht möglich. Stattdessen benötigt das Falt-Smartphone mit Android 9-Be­triebs­sys­tem und mög­li­cher­wei­se bal­di­gem Update auf Google Android 10 eine eSIM. Der USB-C-Port zum Aufladen des 2510-mAh-Akkus wird der einzige Anschluss des neuen Razr sein.