Windows 10-Feature-Updates: Kein 365-Tage-Aufschub mehr per Option

Erst gerade haben wir uns beklagt, dass Microsoft dieser Tage seine kumulativen und Feature-Updates qualitativ nicht im Griff hat, da muss man auch quasi im selben Atemzug vermelden, dass Microsoft das Aussetzen von Feature-Updates einschränkt.

Über Gruppenrichtlinie einstellen

Never change a running system: Das ist eine der ältesten Weisheiten, wenn es um das The­ma Computer geht. Deshalb ist es verständlich, dass viele Unternehmen, aber auch Pri­vat­an­wen­der mit der Installation von Windows 10-Updates warten wollen.Doch die Möglichkeit, Windows 10-Updates für 365 Tage auszusetzen, wurde nun aber ent­fernt, wie Mary Jo Foley von ZDNet berichtet. Mit der Installation der Mai-2020-Updates für Windows 10 (Version 2004) fehlt nämlich die Option in den erweiterten Einstellungen von Win­dows Update. Das Fehlen der Möglichkeit zum einjährigen Aufschieben wurde anfangs für ei­nen Bug gehalten, Microsoft hat das aber mittlerweile in der "Was ist für IT-Pros neu bei Ver­sion 2004"-Dokumentation offiziell bestätigt Microsoft argumentiert, dass man den Punkt entfernt habe, um die Verwirrung zu reduzieren. Microsoft beruft sich auf Änderungen der Update-Installations-Richtlinien, wonach nur noch dann eine Aktualisierung aufgezwungen wird, wenn sich eine Betriebssystem-Version dem "End of Service" nähert. Das bedeutet, dass entsprechende Systeme ohnehin nur einmal im Jahr ein Update bekommen.Das gilt die Windows 10-Ausgaben Pro, Edu­ca­tion und Enterprise. Wer dennoch eine ma­nu­el­le Ein­stel­lung vornehmen will, der muss rät Mi­cro­soft folgendes:"Wenn Sie die Nutzung von Verzögerungen fort­set­zen möchten, können Sie die lokale Grup­pen­richt­li­nie nutzen (Computer Kon­fi­gu­ra­tion > administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Windows Update > Windows Update für Unternehmen verwenden > auswählen, ob Vorschau-Builds und Funktionsupdates empfangen werden sollen oder wählen Sie aus, wann Qualitäts-Updates empfangen werden)."