Windows 10: Mai 2020 Update bringt weitere Probleme mit sich

Das Windows 10 Mai 2020 Update wurde vor drei Wochen veröffentlicht. Nachdem schon kurz nach dem Release zahlreiche Bugs aufgetreten sind, wurde die Liste an bekannten Problemen nun noch einmal verlängert. Bei einigen Nutzern gab es Probleme bei der Speicherplatzverwaltung.

Fresh Start funktioniert nicht korrekt

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Windows 10: Patch für das Mai 2020 Update

Das geht aus einem Bericht von Windows Latest hervor. Die Windows 10 Version 2004 scheint bei manchen Nutzern dafür zu sorgen, dass die Funktion "Speicherplatz verwalten" nicht mehr richtig funktioniert. Mit dem Feature können Daten auf mehreren Datenträgern gespeichert und damit vor einem Laufwerksausfall geschützt werden. Bei den betroffenen Nutzern kommt beim Erstellen eines neuen Pools nur eine Fehlermeldung zum Vorschein.Darüber hinaus sorgt auch das De­frag­men­tie­rungs-Tool für Probleme. Bei der Optimierung ei­nes Laufwerks wird in manchen Fällen nicht das korrekte Datum des zuletzt gestarteten Scans gespeichert. Damit wird der Nutzer fälsch­li­cher­wei­se gewarnt, dass der letzte Scan schon zu weit zurückliegt und die Laufwerke optimiert werden sollten.Mit dem Fresh Start haben Windows 10-Nutzer die Möglichkeit, eine saubere Windows-In­stal­la­tion aufzusetzen und persönliche Dateien sowie Programme vom Rechner zu entfernen. Die Funktion erweist sich vor allem bei PCs, auf de­nen Bloatware mitgeliefert wird, als nützlich. Wie Techdows anmerkt, bereitet das Feature nach der Durchführung des Mai 2020 Updates vielen Nutzern Probleme.Normalerweise wird der Computer neugestartet, nachdem der Start-Button angeklickt wur­de. Mit der Windows 10 Version 2004 wird der Nutzer stattdessen nur auf die dazugehörige Support-Seite weitergeleitet. Bereits vor acht Monaten wurde im Feedback Hub ein Eintrag angelegt, der auf das Problem hinweist. Anscheinend wurde der Fehler aber ignoriert.Neben den nun bekanntgewordenen Problemen sind im Windows 10 Mai 2020 Update auch noch viele weitere Fehler enthalten. Vor knapp einer Woche ist eine ganze Liste an Fehlern aufgetaucht. Außerdem sind in Kombination mit Lenovo-Geräten einige Bugs zum Vorschein gekommen. Hierzu zählen vor allem Treiber-Probleme und nicht funktionierende Hotkeys. Wann die Probleme behoben werden und ein Patch veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten.