Montage-Desaster: Apple fährt mit Automatisierung an die Wand

Die weiter fortschreitende Automatisierung der Produktion von Gütern gilt als eine logische Entwicklung der nächsten Jahre. Apple stößt beim Einsatz von Robotern für die Montage von iPad, MacBook & Co. aber auf große Probleme. Die Schlussfolgerung: Menschen machen es besser.

Automatisierung hat auch für den reichsten Konzern der Welt Grenzen

Verspätung durch Probleme

Apple

Apple gehört ohne Zweifel zu den Konzernen, die es sich leisten können, langfristig und großspurig in neue Produktionsmittel zu investieren. Manchmal helfen aber auch die größten Summen nicht, um prinzipielle technische Probleme zu überwinden. Wie The Information (wie T3N ) unter Berufung auf interne Quellen schreibt, hat der Konzern unter hohen Kosten in einem Geheimprojekt bis 2018 versucht, die Endmontage von iPads durch Roboter durchführen zu lassen, stieß dabei aber auf so große Probleme, dass man die Bemühungen vollständig eingestellt hat. Das Resümee des Konzerns nach Jahren der Fehlschläge rund um eine vollständige Automation: Facharbeiter sind Robotern deutlich überlegen.Wie dem Bericht zu entnehmen ist, gab es unter anderem mit den bei der Montage verwendeten kleinen Schrauben unüberbrück­bare Probleme. So hätten auch die besten Robotikexperten keinen Weg gefunden, den Fertigungsrobotern den richtigen Umgang mit den Kleinteilen beizubringen. Das konkrete Problem: die richtige Ansteuerung des für das Festziehen nötigen Kraftaufwandes. Auch das Auftragen von Klebemitteln auf Display-Panels sei an der fehlenden Präzision der Maschinen im Vergleich mit menschlichen Fachkräften schließlich gescheitert.Beim 2015 vorgestellten MacBook sollen die ambitionierten Vorhaben im Bezug auf die auto­matisierte Fertigung für das Unternehmen im Desaster geendet haben. Wie The Information beschreibt, kam es unter anderem bei der Montage der Tastaturen zu so großen Problemen, dass Arbeiter viele von den Robotern vorgenommene Arbeitsschritte händisch kontrollieren und weitreichend nachbessern mussten. Laut des Berichts musste die Einführ­ung der Modell­reihe aufgrund der Probleme um ein halbes Jahr verschobene werden.