Neue iPhone 12-Bilder zeigen: Apple muss für 5G-Empfang umbauen

Vor der Veröffentlichung von neue Smartphones geben Design-Dummys einen klaren Ausblick, wie diese wirklich aussehen werden. Jetzt zeigt sich das iPhone 12 Line-up in solcher Form. Ein Detail: Apple muss etwas umbauen, um für die 5G-Antenne Platz zu machen.

Alle iPhone 12 Modelle zeigen sich als Design-Dummys

Guter Ausblick auf die Familie

Ein Blick in unser iPhone-Special zeigt, dass wir euch in den vergangenen Wochen so gut wie jedes Detail zu dem iPhone-2020-Line-up liefern konnten. Jetzt wird diese gute Aussicht auf Apples Pläne durch ein neues Leak ergänzt. Der Blog Macotakara , spezialisiert auf Berichte aus der Lieferkette, hat Bilder veröffentlicht, die Dummys der vier neuen iPhone 12 Modelle zeigen. Dabei zeigt sich auch ein Detail, das Rückschlüsse auf das Innenleben zulässt. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wird bei den neuen iPhone-Modellen der SIM-Karten-Slot seine Position wechseln.Aktuell ist der Einschub auf der Seite des Power-Buttons zu finden. Bei allen vier Geräten, die in diesem Jahr erscheinen werden, wechselt der Slot auf die Seite der Lautstärken-Wippe. Der Grund für diese scheinbar kleine Anpassung: Apple muss Platz für die 5G-Antenne des Qualcomm-Modems schaffen und erhofft sich mit der Platzierung wohl besseren Em­pfang. Der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hatte laut 9to5mac hatte zuvor schon Details zu 5G in den 2020er iPhones geliefert. Demnach hatte Apple das Antennendesign erst im April erneut angepasst.Wie immer müssen solche unbestätigten Berichte aus der Lieferkette mit Vorsicht genossen werden. Macotakara beruft sich im aktuellen Fall unter anderem auf "Quellen bei Alibaba" - für gewöhnlich sind es hier Case-Hersteller, die auf Basis früher Dummys mit der Produktion ihrer neuen iPhone-Hüllen lange vor der offiziellen Vorstellung beginnen können. Eines leisten die neuen Bilder aber auf jeden Fall: Sie erlauben einen recht guten Vergleich der Größen der verschiedenen iPhone-Modelle.