Apple iPhone 12 (Pro): Broadcom spricht über möglichen Starttermin

Die Gerüchte rund um eine Verzögerung des Markstarts der kommenden Apple iPhone 12 Pro-Familie verdichten sich, nachdem diese jetzt auch vom Chiphersteller Broadcom thematisiert wurde. Aus den Prog­no­sen des Konzerns geht ein Release im vierten Quartal 2020 hervor.

Broadcom-Prognose deckt sich mit aktuellen Gerüchten

Jonas Daehnert

Es scheint mittlerweile ein offenes Geheimnis zu sein, dass sich der Startschuss der neuen iPhone 12-Familie aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzögern wird. Anstelle eines üb­li­chen Marktstarts im September, gehen Experten von einem Release-Zeitraum im Oktober beziehungsweise im Laufe des vierten Quartals 2020 aus. Diese bisher unbestätigten Ge­rüch­te werden jetzt vom US-amerikanischen Chiphersteller Broadcom angeheizt. Wäh­rend der Verkündung aktueller Finanzzahlen äußerte sich CEO Hock Tan über die mög­li­chen Ver­zö­ge­run­gen in der Produktion von iOS-Smartphones Wie die Kollegen von Bloomberg berichten, sprach Tan über einen "großen, nord­ame­ri­ka­ni­schen Kunden", bei dem mit einer "größeren Verzögerung des Produktzyklus" in Hinsicht auf die Smartphone-Produktion zu rechnen ist. Dementsprechend geht der Broadcom-Chef da­von aus, dass die Umsätze des Konzerns im Bereich der WLAN-Chips für Mobilfunkgeräte im dritten Quar­tal 2020 rückläufig sein werden und sich ein Umsatzanstieg erst im vierten Quar­tal zeigen soll. Experten sehen diese Finanzprognose als weiteren Hinweis darauf an, dass mit dem Apple iPhone 12 (Pro) und deren Max-Versionen frühestens zwischen Oktober und Dezember zu rechnen ist.Erst vor wenigen Tagen verbreitete sich die Mel­dung , dass die Massenproduktion der iPhone 12-Serie erst im Juli oder August anlaufen soll, womit Apple rund einen Monat hinter dem üb­li­chen Zeitplan liegen dürfte. Ob man sich in Cu­per­ti­no dennoch für eine klassische Sep­tem­ber-Keynote entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Leaks zufolge sollen in diesem Jahr vier neue iPhone-Modelle den High-End-Bereich ab­de­cken, inklusive eines kompakteren 5,4-Zoll-Smartphones. Ebenso sind 120-Hz-Displays, 5G-Chips , Kameras mit LiDAR-Sensoren und eine Preisspanne zwischen 649 und 1399 US-Dollar im Gespräch.