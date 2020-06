Hinweis in iOS-Beta: Apple Dienste-Bundle - einmal zahlen für alle Abos

Seit langem gibt es bereits Gerüchte, dass Apple ein Paket mit all seinen Diensten anbieten will. Dann gäbe es Apple Music, Apple TV+ und Apple News+ zusammen für einen Preis. Jetzt gibt es neue Hinweise darauf in der kürzlich freigegebenen iOS-Beta

Ein Abo für Alles

Das kosten die aktuellen Apple-Dienste

Ein Abonnement für alle Apple-Dienste: Dieses Gerücht hat wieder etwas konkretere Formen angenommen. Wie nun in dem Code der neuen iOS 13.5.5-Beta entdeckt wurde, hat Apple tatsächlich irgendetwas mit einem "Apple-Bundle" in Planung. In den Dateien von iOS 13.5.5 gibt es Verweise auf ein "Bundle-Angebot" und ein "Bundle-Abonnement" (via 9to5mac ). Diese gab es in der Form in den vorangegangenen iOS-Versionen nicht.Die Schlussfolgerung liegt daher nahe, dass das Unternehmen eine Rabattkombination mit seinen Diensten anbieten wird. Ob das nun schon in Kürze passieren wird oder vielleicht auch erst mit dem Start von iOS 14 im Herbst ist noch vollkommen offen.Berichte über ein Abo, das die Apple-Dienste bündelt sind dabei nicht neu. Schon im vergangenen Jahr gab es Informationen aus der Medienbranche. Apple verhandelte mit der Musikindustrie über neue Lizenzpreise, wenn ein Komplett-Paket an den Nutzer gebracht werden soll. Damals hieß es aber auch, dass noch keine Verträge zwischen den Rechteinhabern und Apple geschlossen wurden, die eine Bundle mit anderen Apple Diensten zuließen.Hintergrund ist dazu, dass ein Bundle deutlich günstiger sein soll als die einzelnen Dienste regulär zusammen - so will der Konzern Anreize schaffen, damit Nutzer doch mehr ausgeben für die digitalen Services. Für die Rechteinhaber heißt das dann aber auch, dass Apple weniger an sie bezahlen will.Derzeit zahlt man für Apple Music 9,99 Euro und Apple TV+ 4,99 Euro im Monat. Dazu gibt es Apple Arcade (ebenfalls 4,99 Euro/Monat) und das derzeit nicht in Deutschland nutzbare Apple News+ für 9,99 Dollar monatlich. Dazu kommen Abos für Familien, um die Dienste gemeinsam zu nutzen. Alle Dienste zusammen müssten wesentlich günstiger als Gesamt-Abo sein, als sie es so sind.