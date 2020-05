Rockstar Games: Release von GTA 6 könnte sich bis 2023 verzögern

Allem Anschein nach müssen Grand Theft Auto-Fans länger als gedacht auf den kommenden Open-World-Shooter GTA 6 warten. Die Fi­nanz­prog­no­sen der Rockstar Games-Muttergesellschaft Take Two sehen erst im Jahr 2023 ein deutlich erhöhtes Marketingbudget für Spiele vor.

Marketingausgaben sollen sich im Jahr 2023 verdoppeln

Miami Morning Star

Obwohl sich der Online-Modus von GTA 5 aktuell großer Beliebtheit erfreut, dürften nicht we­ni­ge Spieler auf den Release von GTA 6 warten. Bisher hält sich Rockstar Games in Hin­sicht auf Informationen zum Starttermin, Gameplay und zur Story bedeckt. Die aktuell bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Finanzprognosen (10K-Filing) von Take Two In­ter­ac­tive könnten jedoch auf die Veröffentlichung des neuen Action-Spiels der Grand Theft Auto-Reihe hindeuten. Jährlich werden hier unter anderem die geplanten Marketingausgaben des Pub­lishers für die nächsten fünf Jahre vorausgesagt.Ein mehr als deutlicher Anstieg auf ein Budget von 89,2 Millionen US-Dollar ist im Fis­kal­jahr 2024 zu erkennen, dass bei Take Two und Rockstar Games vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 datiert ist. Der Stephens-Analyst Jeff Cohen (via VentureBeat ) spekuliert, dass GTA 6 auf Grundlage dieser Informationen eventuell erst im Jahr 2023 oder 2024 und somit voraussichtlich 10 Jahre nach dem Release des aktuellen Rockstar-Zugpferdes GTA 5 er­schei­nen könnte. Finanzberichte dieser Art belegten im Vorfeld bereits das Ver­öf­fent­li­chungs­jahr von Red Dead Redemption 2 (RDR2). Sie sind somit abseits der üblichen Ge­rüch­te der aktuell beste Anlaufpunkt.Bisher standen für den Launch von GTA 6 viele Termine im Raum. Unter anderem auch der zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres. Die Community ging davon aus, dass der Open-World-Shooter parallel zum Marktstart der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) erscheinen könnte. Da Rockstar möglicherweise keinen Release auf den aktuellen Xbox One- und PS4-Plattformen in Betracht zieht, könnte der Publisher mit einem Start von GTA 6 in den Jahren 2023 oder 2024 die weite Verbreitung der neuen Konsolen-Generation abwarten und über Exklusiv-Deals mit der dann beliebtesten Plattform nachdenken. Unklar bleibt auch, ob zum Start von GTA 6 direkt mit einer PC-Version zu rechnen ist.