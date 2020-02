Rockstar Games: GTA 5 auch nach 6 Jahren noch immer ein Bestseller

Take-Two und Rockstar Games feiern einen weiteren Erfolg rund um ihren Bestseller GTA 5. Seit dem Konsolen-Release im Jahr 2013 konnten die Unternehmen mehr als 120 Millionen Exemplare des Open-World-Shooter verkaufen. Auch bei Red Dead Redemption 2 geht es voran.

Grand Theft Auto Online als treibende Kraft der GTA 5-Verkäufe

Rockstar

Mehr als 20 Jahre begeistert die Grand Theft Auto-Reihe Konsolen- und PC-Spieler welt­weit. Fans der Serie warten zwar sehnsüchtig auf ein erstes, offizielles Lebenszeichen des kom­men­den GTA 6 , was den Erfolg von GTA 5 und vor allem dem beliebten Online-Modus jedoch nicht schmälert. Der Rockstar-Mutterkonzern Take-Two Interactive gab passend zu den kürz­lich veröffentlichten Umsatzzahlen für das vergangene vierte Quartal 2019 bekannt, dass man bis dato über 120 Millionen Exemplare von Grand Theft Auto V verkaufen konnte.Rund 20 Millionen Kopien davon sollen auf die Verkaufszahlen des gesamten Vorjahres zu­rück­ge­hen. Ein gutes Ergebnis dafür, dass GTA 5 bereits seit mehr als sechs Jahren in den Lä­den steht. Der Open-World-Shooter wurde im September 2013 für die Xbox 360 und die Play­Station 3 veröffentlicht. Ein Jahr später folgten die passenden Adaptionen für die mo­der­ne­ren Konsolen Xbox One und PS4 . Erst im April 2015 ging Rockstar Games mit einer Ver­sion für den Windows-PC an den Start.Der auch in diesem Jahr anhaltende Erfolg dür­fte auf den von der Story abgespaltenen Mehr­spie­ler­mo­dus Grand Theft Auto Online zu­rück­zu­füh­ren sein. Diesen beliefern die Entwickler stetig mit neuen Inhalten in Form von DLCs. Im letzten Jahr feierten die beiden Erweiterungen "The Diamond Casino & Resort" sowie "The Diamond Casino Heist" ihre Pre­mie­re. Abseits von GTA 5 können sich aber auch die Spiele Red Dead Redemption 2 (RDR2) mit 29 Mil­lio­nen verkauften Exemplaren sowie Borderlands 3 und NBA 2K20 mit jeweils acht Mil­lio­nen Kopien sehen lassen.