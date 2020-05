Bei Volvos ist nun bei 180 km/h Schluss - auf Wunsch sogar langsamer

Volvo hat sich vor allem durch einen Fokus auf Sicherheit einen Namen gemacht, in den vergangenen Jahren hat man leistungsstarke wie schicke Fahrzeuge hergestellt. Letzteres ändert sich zwar nicht, bei der Leistung oder besser gesagt Geschwindigkeit beschränkt man sich aber.

"Hier der Schlüssel, fahr nicht zu schnell"

Volvo

Die Schweden haben bereits Ende des Vorjahres angekündigt, dass man bei allen ab Mai 2020 produzierten Fahrzeugen ab Werk die Maximalgeschwindigkeit auf 180 km/h begrenzen wird. Nun lässt man den Worten auch Taten folgen und setzt das tatsächlich in die Praxis um, wie man in einer Pressemitteilung schreibt (via PC Mag ).Der schwedische Hersteller gibt an, dass man sehr wohl weiß, dass man hier freiwillig weiter geht als es der Gesetzgeber verlangt. Aber man möchte von sich aus die ernsten Unfälle möglichst minimieren, hinzu kommt, dass mit diesem Schritt auch die Umwelt geschont werden soll.Bereits bei der Ankündigung dieser Selbstbeschränkung hat Volvo mitgeteilt, dass der Bremsweg bei einer Geschwindigkeit von 250 km/h 280 Meter beträgt, während man bei 180 km/h auf nur noch 150 Meter kommt. Außerdem ist der Schadstoffausstoß bei 250 km/h viermal so hoch wie bei 180 km/h.Das neue Maximum ist nicht alles: Denn zeitgleich führt Volvo den so genannten Care Key ein. Das ist ein Software-basierter Autoschlüssel, der bereits vor gut einem Jahr erstmals gezeigt wurde. Damit kann man hinsichtlich der Maximalgeschwindigkeit individuelle Grenzen festlegen. Das bedeutet, dass man beispielsweise dem Fahranfänger-Nachwuchs das höchstmögliche Tempo weiter begrenzen kann."Wir sind überzeugt, dass jeder Autobauer die Verantwortung hat, dabei zu helfen, die Verkehrssicherheit zu verbessern", erklärt Malin Ekholm, Chef des Volvo Cars Safety Centre. Mit dem Geschwindigkeitsobergrenze und Care Key will man die Leute auch dazu bringen, darüber nachzudenken und zu erkennen, dass Rasen gefährlich sei, so Ekholm. Bei Volvo argumentiert man, dass auch die sichersten Fahrzeuge wie die eigenen, an Grenzen gelangen, wenn überhöhte Geschwindigkeit bei Unfällen im Spiel ist.