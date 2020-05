Vodafone schaltet Gigabit-Zugang für 1 Million neue Haushalte frei

Im Sommer plant Vodafone die Gigabit-Versorgung von über 20 Mil­lio­nen Haushalten zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, schaltet man jetzt in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Würt­tem­berg fast eine Mil­lion neue Anschlüsse für das Kabelinternet mit 1000 Mbit/s.

Aktuelle Gigabit-Internet-Tarife für monatlich 49,99 Euro

Jetzt günstig mit bis zu 1000 Mbit/s surfen!

Vodafone

Die Aufrüstung auf den Kabel-Standard DOCSIS 3.1 schreitet in Deutschland voran. Laut ei­ge­nen Angaben ermöglicht es Vodafone derzeit 18,7 Millionen Haushalten, das schnelle Giga­bit-Netz zu nutzen. Bis 2022 soll diese Anzahl bundesweit auf 25 Millionen gesteigert werden können. Einen weiteren Schritt unternahm der Konzern dahingehend, indem man ab sofort 960.000 Kabelanschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg für den schnelleren Internetzugang freischaltet.In den entsprechenden Bundesländern gibt Vodafone die Aktivierung für folgende Städte und Gemeinden bekannt: "Für Privatkunden bietet Vodafone derzeit Kabel-Internet-Tarife mit Geschwindigkeiten zwi­schen 50 Mbit/s und 1000 Mbit/s an. Dabei schlägt der Gigabit-Anschluss im Tarif Red In­ter­net & Phone 1000 Cable aktuell mit 49,99 Euro zu Buche, wobei Neukunden in den ersten sechs Monaten bekanntlich nur jeweils 19,99 Euro berechnet wird. Wer die AVM FritzBox 6591 Cable als so genannte "Homebox" nutzen möchte, der muss monatlich 4,99 Euro mehr einplanen. Lediglich im Gigabit-Business-Tarif für aktuell circa 60 Euro pro Monat ist diese inklusiver fester IP-Adresse und weiteren Services ohne Aufpreis enthalten.