Microsoft bekommt Problem mit temporärem Benutzerprofil nicht gelöst

Microsoft schleppt nun seit Wochen einen nervigen Fehler mit durch die letzten Windows-Patches. Nutzer berichten, dass ihr Desktop nach dem Neustart leer ist. Ordner, individuelle Verknüpfungen und Programme sind einfach weg - auch nach dem März-Patch

Neue Profile bleiben

Microsoft

Dabei handelt es sich um ein temporäres Profil, das Windows erstellt und nach dem Neustart anzeigt. Die Probleme mit diesen tempo­rären Nutzerprofilen tauchten zum ersten Mal im größeren Umfang Anfang Februar auf. Microsoft hatte darauf nur indirekt reagiert und in einem nachgeschobenen Update das Problem unter den Fehlerbehebungen mit aufgelistet. Entsprechend kam die Hoffnung bei den betroffenen Nutzern auf, dass sie nach dem ergänzenden Update wieder ganz normal auf ihren Desktop zugreifen können. Bisher ist das aber nicht eingetreten.Der Fehler bereitet Nutzern der beiden jüngsten Windows 10-Versionen 1903 und 1909 große Schwierig­keiten.Wie sich der Fehler im Einzelnen aus­wirkt hat­ten wir schon einmal in einem Beitrag über Windows 10-Bugs er­läutert: Der Desktop wird ohne Symbole geladen und das Startmenü in den Standard­zustand zurück­gesetzt. Wie sich herausstellte, war das Problem auf ein temp­oräres Nutzer­profil zurück­zu­führen, welches nach dem Update und Neu­start das in­di­vi­duelle Nutzer­profil einfach er­setzte. Eine Wieder­her­stell­ung half daher nicht.Nun meldet Günter Born , dass es auch nach dem jüngsten Windows 10-Update vom März-Patchday weiterhin Fehlermeldungen gibt.Angelegte Verknüpfungen werden vom Desktop als auch vom Startmenü entfernt, aber nicht dauerhaft gelöscht. Die angepassten Einstellungen sind nur in einem weiteren Nutzerprofil ausgelagert. Das Update einfach auszusetzen ist aber aufgrund der vielen Sicherheitslücken die geschlossen werden keine gute Option, auch wenn es in den einschlägigen Windows-Foren immer wieder empfohlen wird.