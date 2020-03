Witzig, giftig & knifflig: Spieler legt mit Gift alle Skyrim-Charaktere lahm

Das Rollenspiel Skyrim lässt den Spielern sehr viel Entscheidungsfrei­raum, dieser Umstand führt zu teilweise absurden Ideen. Jetzt hat ein YouTuber mit großem Aufwand jeden einzelnen Charakter in dem Spiel mit Gift lahmgelegt. Die Aktion hat aber auch einen tieferen Sinn.

Einen Versuch wert: Kann man alle Charaktere in Skyrim gleichzeitig lähmen

Hingabe ist wichtig

Der YouTuber "The Spiffing Brit" ist dafür bekannt, Spiele auf ihre Grenzen zu testen und so auch aufzuzeigen, wo schlechte Programmierung, unausgewogenes Balancing und auch einfach klassische Exploits dafür sorgen, dass ganze Spiele oder auch nur Teile davon unbenutzbar werden. Mit einer neuen unterhaltsamen Aktion hat sich der ambitionierte Spieletester jetzt dem Klassiker Skyrim zugewandt. Die irrwitzige Prämisse: Kann man jede einzelne Computer-Figur (NPC) in dem Rollenspiel mit Gift lahmlegen? "Das wurde noch nie versucht, weil es eine sehr dumme und verrückte Idee ist", so der YouTuber zum Start des Versuchs.Die Umsetzung dieses Vorhabens war dabei durchaus aufwendig: Wie GameStar in seinem Bericht schreibt, gibt es in Skyrim insgesamt 1016 NPCs. Um diese mit einem Gift lahmzulegen, muss ihnen ein Paralyse-Gift in die Tasche gesteckt werden, damit allerdings alle Computer-Charaktere gleichzeitig lahmgelegt sind, muss dafür ein entsprechend starkes Gift Verwendung finden. "The Spiffing Brit" nutzte ein Gift, das seine Wirkung rund 25 Stunden behält, um in dieser Zeit auch wirklichen jeden Charakter überhaupt erreichen zu können.Dafür war es wiederum nötig, das entsprechende Gift 1016 mal herzustellen. "The Spiffing Brit" verlässt sich dafür klassisch auf einen Exploit: Wirft man Zutaten auf den Boden, lässt sie von einem Begleiter aufheben und verlässt und betritt dann das Gebiet wieder, werden die Materialien verdoppelt. Die Herstellung war so zwar leichter, brachte aber trotzdem großen Zeitaufwand mit: Laut dem YouTuber dauerte es mehrere Tage Spielzeit, um die entsprechenden Materialien zusammenzustellen. Das Ergebnis: Ja, es ist möglich, alle Charaktere in Skyrim gleichzeitig mit Gift lahmzulegen - und das bringt auch einigen Unterhaltungswert mit sich.