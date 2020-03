Skyrim erhält sehenswerte 4K-Texturen, Landschaften sind der Anfang

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist bereits 2011 erschienen und das Spiel ist auch ein Dauerbrenner, wie es ihn kaum zuvor gegeben hat. Das liegt vor allem daran, dass Skyrim eine besonders aktive Modder-Community hat. Und die bekommt nun etwas besonders Sehenswertes geboten.

Das ist erst der Anfang

Skyrim kann man längst nicht mehr als ganz normales Spiel bezeichnen, denn es hat ein Eigenleben entwickelt, das seinesgleichen sucht. Das liegt an den schier unzähligen Mods, die man sich für die PC-Version holen kann und die praktisch alle Elemente des Spiels verschönern und/oder verändern.Ein besonders beeindruckendes Beispiel heißt Tamrielic Textures. Dabei handelt es sich um ein "4K HD Texture Pack", das die Landschaften des Spiels aufhübscht. Wohlgemerkt ist das Wort "aufhübschen" eine grobe Untertreibung, denn wie DSOGaming schreibt, ersetzt das Paket zunächst alle Landschaften, Berge, Klippen und Straßen.Der hauptverantwortliche Modder namens "ciathyza" bietet die erste Landscape-Mod in drei verschiedenen Ausführungen an, nämlich mit 1K-, 2K- und 4K-Auflösung. Wer die maximale Texturauflösung installieren und nutzen will, der braucht allerdings eine einigermaßen leistungsstarke Grafikkarte, denn diese sollte einen VRAM von 6GB haben.Die Landschaften sind wie erwähnt nur ein erster Teil, denn das Projekt will auch passende Texturen für Dörfer, Städte, Dungeons und Höhlen liefern. Aktuell steht die Modifikation nur für die Original-Version von Skyrim bereit, man kann sie über die Projektseite auf Nexusmods herunterladen. Später soll auch noch eine Ausgabe für die Skyrim Special Edition folgen.Eine Roadmap ist in einem Dokument auf Google-Docs zu finden. Dort kann man nachlesen, dass aktuell (Milestones 2 und 3) an der Architektur von Farmhäusern sowie Whiterun gearbeitet wird. Danach folgen Riften, Windhelm und die Imperial Dungeons.