Ambitionierte Skyrim-Mod modernisiert First-Person-Erlebnis umfassend

Skyrim hat es vor allem auch der Modder-Community zu verdanken, dass sich das Spiel zwölf Jahre nach seinem Start großer Beliebtheit erfreut. Jetzt gestalten fleißige Tüftler einmal mehr alte Teile des Spiels vollständig um - und machen die Egoperspektive zum neue Erlebnis.

Die alten Animationen fliegen alle raus: Tausende neue Spieler-Bewegungen

Zusammenfassung Skyrim erfreut sich 12 Jahre nach Release großer Beliebtheit dank der Modder-Community.

Modifikationen reichen von kleinen Texturen bis zu vollständigen inoffiziellen DLCs.

Ein ambitioniertes Projekt will die veralteten Egoperspektive-Animationen erneuern.

CFPAO ersetzt fast jede Vanilla-Animation und fügt einige einzigartige hinzu.

Schleich-Animation, Schildblock und Bashing-Animationen bleiben unverändert.

Modder PolarRobotFrog hat viel Aufwand betrieben, um das Animationssystem aufzufrischen.

Leider ist kein Hinweis darauf, wie die Schleich-Animation verbessert werden kann.

Von kleinen Texturen bis hin zu vollständige inoffizielle DLCs mit neuen Gebieten: Es gibt kaum noch Aspekt von Skyrim, der nicht schon einmal mit einer Modifikation der Community angepasst und verändert wurden. Ein sehr ambitioniertes neues Projekt nimmt sich jetzt einem Teil des Spieles an, dass sein Alter ohne Anpassungen auf jeden Fall nicht verbergen kann. Die "Comprehensive First-Person Animation Overhaul" Mod für Skyrim, oder kurz CFPAO , soll die veralteten Animationen in der Egoperspektive mit deutlich dynamischere Bewegungen ersetzen.Entwickelt wurde CFPAO vom Modder PolarRobotFrog, der nach eigener Aussage sehr großen Aufwand betrieben hat, um das Animationssystem auf einen modernen Stand zu bringen. Die Mod enthält demnach "tausende Ego-Animationen", welche die alten Animationen fast vollständig ablösen. "Diese Mod ersetzt fast jede einzelne Vanilla-Animation aus der Egoperspektive und fügt sogar einige einzigartige hinzu, je nachdem, welche Waffe oder Magieschule du verwendest", so PolarRobotFrog zum Umfang.Bei der Entwicklung gab es aber auch einige Hürden, die auch mit großem Aufwand nicht überwunden werden konnten. Demnach war es nicht möglich, die Schleich-Animation des Spieles anzupassen. Diese sei "sehr fehlerhaft", es gäbe aber leider "keinen Hinweis darauf", wie hier eine Besserung zu erreichen ist. Darüber hinaus bleiben auch Schildblock und Bashing-Animationen unverändert. Hier ist der Grund aber einfacher: ""Ich wusste wirklich nicht, wie ich den Schild anders animieren sollte", so der Modder.