Skyrim-Oma an Bethesda: "Bitte bringt Elder Scrolls 6 bevor ich sterbe"

Die berühmteste Spielerin von The Elder Scrolls heißt Shirley Curry. Das Besondere: Sie ist 86 Jahre alt und eine begeisterte Gamerin. Das hat ihr nicht nur den Spitznamen Skyrim Grandma eingebracht, sondern auch einen Auftritt als NPC. Und Shirley hat auch eine Bitte an Bethesda.

Aktuell arbeitetet Bethesda an der Fertigstellung des Science-Fiction-Rollenspiels Starfield. The Elder Scrolls 6, also der Nachfolger des 2011 erstmals erschienen Skyrim, ist bereits angekündigt worden und befindet sich in Pre-Produktion. Allerdings wird es noch eine ganze Weile dauern, bis der sechste Teil tatsächlich veröffentlicht wird.Und das macht Shirley Curry etwas Sorgen. Denn die mittlerweile 86-jährige YouTuberin, die sogar auf Videospielmessen eigene Panels hat, wurde vor kurzem auf einer Spiele-Convention gefragt, was sie Todd Howard sagen würde, wenn sie ihn träfe. Curry meinte, dass sie den Fallout- und The Elder Scrolls-Chef bitten würde, sich zu beeilen: "Ich würde ihn bitten, mir ein cooles Spiel zu schenken, und ich würde ihn bitten, sich zu beeilen und The Elder Scrolls 6 fertigzustellen. Ich will es spielen, bevor ich sterbe."Wie Rock, Paper, Shotgun berichtet (via PC Gamer ), verriet Skyrim Grandma auch, was sie sich gerne vom Skyrim-Nachfolger wünschen würde: "Mehr gruseliges Zeug!" Denn Curry ist nicht nur Rollenspiel-Fan, sondern liebt auch Horror-Spiele, ist aber "nicht besonders gut darin, diese zu finden".Curry wurde auf ihrem Panel auch auf Starfield angesprochen, doch hierzu hat sie sich noch keine großen Gedanken gemacht: "Ich weiß nicht, ob ich Starfield spielen werde oder nicht. Ich muss warten, bis es herauskommt und sehen, wie es ist."Der 86-jährigen Gamerin ist natürlich ein langes Leben zu wünschen, wann The Elder Scrolls 6 erscheinen könnte, ist aber schwer vorherzusagen. Denn wenn die Arbeit nach Starfield richtig beginnt, dann ist eine Veröffentlichung 2025 oder 2026 realistisch - und das frühestens.