Mario Kart Tour: Nintendo nennt Start-Termin für Multiplayer-Modus

Nach mehreren Testphasen gibt Nintendo den offiziellen Start des Mehr­spie­ler-Modus für sein erfolgreiches Smartphone-Game Mario Kart Tour bekannt. Ab dem 9. März können sich Spieler in drei verschiedenen Modi mit echten Kontrahenten auf der Rennstrecke messen.

Nintendo lässt Smartphone-Spieler gegeneinander antreten

Mit über 120 Millionen Downloads gehört Mario Kart Tour zu den erfolgreichsten Spielen welt­weit, die für die beiden Mobilplattformen Apple iOS und Google Android erschienen sind. Fünf Monate nach dem Launch im September 2019 startet in wenigen Tagen der neue Multiplayer-Modus, welcher im Vorfeld zwei öffentliche Betatests durchlaufen hat. Nintendo wird zum Start am 9. März um 5 Uhr früh drei Modi freischalten, die sich durch verschiedene Regeln und Fahrerklassen voneinander unterscheiden.Spieler können mit Freunden oder Personen in der näheren Umgebung eine Multiplayer-Sit­zung eröffnen und Regeln wie die Schnelligkeit (50cc, 100cc und 150cc) sowie die Anzahl der verfügbaren Items selbst anpassen. Im klassischen Standard-Rennen sind hingegen beide Einstellungen vorgegeben und es wird bei sich täglich ändernden Regeln lediglich im 100cc-Modus gefahren. Je nach erreichter Leistung werden Spieler in die Klassen E bis A unterteilt, um ein gewisses Balancing ins Spiel zu bringen. Zu guter Letzt erhalten Besitzer einer Mario Kart Tour Gold-Mitgliedschaft einen separaten Mehrspieler-Modus mit einer Schnelligkeit von bis zu 200cc und einer Aufstiegsmöglichkeit in die höchste S-Klasse.Neben der Vorfreude vieler Spieler, ist das Free­mium-Modell von Mario Kart Tour in den letzten Monaten in die Kritik geraten. Die Frei­schal­tung neuer Fahrer, Karts und Gleiter ist teilweise mit einem erheblichen Einsatz von Echtgeld ver­bun­den. Zudem schlägt die Gold-Mit­glied­schaft mo­nat­lich mit 5,49 Euro zu Buche und zu­sätz­li­che Loot-Boxen in Form von "Tour-Röhren" verleiten Spieler zu In-App-Käufen. Für Nintendo geht das Konzept auf: Bereits nach kurzer Zeit konn­te der japanische Konzern mit Mario Kart Tour über 40 Millionen US-Dollar in die Kasse spülen.