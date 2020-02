Nintendo Direct: Neue Details zu "Animal Crossing: New Horizons"

Nachdem Nintendo-Fans in den vergangenen Wochen schon sehnsüchtig auf eine neue "Direct"-Ausgabe gewartet haben, hat der japanische Kon­so­len-Hersteller heute neue Informationen zum kommenden Switch-Titel "Animal Crossing: New Horizons", der im März erscheint, präsentiert.

Game mit Mehrspieler-Modus

Nintendo

Mit dem neuen Switch-Titel haben die Spieler die Möglichkeit, auf eine von vier Startinseln, die sich auf der nördlichen oder südlichen Hemisphäre befinden, zu fliegen. Zusammen mit zwei zufälligen Bewohnern kann die Insel nach einiger Zeit weitestgehend frei gestaltet wer­den. Es ist möglich, Brücken über Flüsse zu bauen, Wege zu legen und Boden, Flüsse sowie Wasserfälle zu modifizieren. Mit dem Nook-Phone und Nook-Meilen können auch andere In­seln bereist werden. Das Spiel unterstützt Amiibos und die Smartphone-App "Switch Online".In "Animal Crossing: New Horizons" können bis zu acht Spieler online oder lokal miteinander auf einer Insel spielen. An einer Konsole kön­nen maximal vier Spieler zusammen das Aben­teu­er antreten. Es gibt stets einen wech­sel­ba­ren Anführer, der über Items und das weitere Vorgehen bestimmen kann. Damit fremde Spie­ler nicht randalieren können, sind Werkzeuge wie Äxte und Schaufeln im Multiplayer stan­dard­mä­ßig deaktiviert.Die Sicherung der eigenen Insel wird nicht vom kostenpflichtigen Switch Online-Dienst un­ter­stützt. Stattdessen soll zu einem späteren Zeit­punkt ein eigener Backup-Mechanismus implementiert werden.Darüber hinaus wurde bestätigt, dass es kostenlose Updates für das Spiel geben wird. Die erste Aktualisierung soll direkt am Release-Tag zur Verfügung stehen. Vorherigen Hinweisen zufolge soll es auch Mikrotransaktionen geben. Das wurde bisher aber nicht bestätigt."Animal Crossing: New Horizons" wird am 20. März 2020 für die Nintendo Switch erscheinen. Neben dem Game an sich ist eine spezielle Edition der Konsole im Design der Spiele-Reihe er­hält­lich. Das Bundle enthält einen Download-Code für "New Horizons", die Switch, ein an­ge­pass­tes Dock und eine grüne sowie blaue Farbvariante der Joy-Cons.