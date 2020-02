Nintendo Switch Lite: Neue Farbvariante in "Koralle" vorgestellt

Ohne viel Aufsehen zu erregen präsentiert Nintendo eine neue Farb­va­ri­an­te seiner Switch Lite-Konsole. Der Handheld mit fest integrierten Joy-Cons wird ab März in einem "Coral"-Design verkauft. Ob es der neue Look von Japan auch nach Deutschland schafft, ist bisher unklar.

Deutschland-Start der Farbvariante in Coral bisher nicht angekündigt

Nintendo

Die Nintendo Switch Lite gilt als kompakter Ableger der klassische Switch-Konsole und wird seit dem 20. September weltweit in drei verschiedenen Farben verkauft. Zusätzlich der Va­ri­an­ten in Gelb, Grau und Türkis vergrößert der japanische Hersteller mit einer Switch Lite in der Farbe "Coral" das Handheld-Portfolio an seinem Heimatmarkt. Die Trendfarbe des Jahres 2019 erinnert an eine Mischung aus Pink, Orange sowie Rosa und wurde von einem Ko­ral­len­riff inspiriert. Nintendo gab bekannt, die neue Farbvariante ab dem 20. März dieses Jahres in Japan zu verkaufen.Zwar wurde ein Europa-Release und somit auch der Verkauf in Deutschland noch nicht be­stä­tigt, man könnte jedoch davon ausgehen, dass man hierzulande bald auf die Nintendo Switch Lite in Coral treffen dürfte. Neben den drei Grundfarben wird die tragbare Spie­le­kon­so­le im europäischen Raum auch in einer limitierten Pokémon-Version (Zacian & Za­ma­zen­ta Edition) angeboten. Der Unterschied zur klassischen Nintendo Switch liegt beim fehlenden TV- und Tisch-Modus, der Displaygröße von 5,5 Zoll und den fest integrierten Joy-Con-Controllern der Switch Lite.Neben der Switch Lite feierte im letzten Jahr zudem eine neue Version der Nintendo Switch ihre Premiere. Die verbesserte 2019er-Ge­ne­ra­tion setzt auf einen ener­gie­ef­fi­zien­te­ren Nvidia Tegra-Prozessor und ermöglicht somit eine längere Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden. Im Vergleich dazu erreicht die ältere Switch-Konsole maximal 6,5 Stunden und die jüngste Switch Lite etwa sieben Stunden. Obwohl diverse Gerüchte über eine leistungsstärkere Nintendo Switch Pro im Raum stehen, gab der Konzern bekannt, in diesem Jahr keine neue Konsole auf den Markt bringen zu wollen.