Kundenservice Deluxe: Nintendo hilft 95-jähriger Gamerin nach Defekt

Eine 95-jährige Gaming-Oma braucht Ersatz für den Gameboy

Auch Nintendo muss im Lager suchen

JPO

Wer sich heutzutage einen Original-Gameboy besorgen will, der weiß am besten etwas über entsprechende Internetseiten oder Online-Auktionen - oder hat per Zufall einen entsprechend bestückten Laden in der Nähe. Das Gaming-Magazin Kotaku berichtet jetzt über einen charmanten Fall, der zeigt, warum der Kundenservice von Nintendo in Japan einen sehr guten Ruf besitzt.Eine 95-jährige Japanerin aus Chiba hatte demnach eine große Vorliebe für Tetris, das sie auf dem Original-Gameboy zu spielen pflegte. Während ihres 96. Lebensjahres gab dann das Gerät aber seinen Geist auf - es war der dritte Gameboy in ihrem Besitz. Die siebzigjährige Tochter hatte versucht, Ersatz zu finden, konnte aber weder einen Verkäufer noch eine Reparaturmöglichkeit ausfindig machen.Daraufhin bat sie den eigenen Sohn um Hilfe, der wiederum auf den in Japan mit einem guten Ruf versehenen Kundenservice von Nintendo verwies. Und so schrieb die Tochter im Namen der alten Gaming-Mutter einen Brief und schickte diesen zusammen mit dem defekten Gameboy einfach direkt an das Unternehmen.Da die Produktion des Original-Gameboys auch in Japan vor langer Zeit eingestellt worden war, konnte der Kundenservice zunächst aber nicht direkt Hilfe leisten. Da auch eine Reparatur der beschädigten Bauteile wegen des Fehlens von Ersatzteilen nicht möglich war, begannen die Mitarbeiter im Lager nach einem eventuellen funktionstüchtigen Gameboy zu suchen und fanden diesen schließlich auch - nicht ganz neu, aber voll funktionstüchtig.Und so wurde der Ersatz-Gameboy zusammen mit dem Wunsch für ein langes Leben an die alte Gaming-Dame zurückgeschickt.