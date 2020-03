Laurene Powell Jobs will nichts vererben und 24 Mrd. Dollar spenden

Laurene Powell Jobs, Witwe des Apple-Gründer Steve Jobs , hat bestätigt, dass sie ihr Vermögen von rund 24 Milliarden Dollar nicht an ihre Kinder vererben wird. Da sie die Anhäufung von riesigem Reichtum für gefähr­lich für die Gesellschaft hält, wird das Vermögen gespendet.

Gefährliche Anhäufung

In einem Interview mit der New York Times sprach Laurene Powell Jobs über die Ver­ant­wor­tung, die ihr Familien-Vermögen mit sich ge­bracht hat. Die Witwe von Steve Jobs ist der­zeit auf Platz 35 der reichsten Menschen welt­weit, etwa 24 Milliarden Dollar ist das Ver­mögen mittler­weile wert. Ein großer Anteil stammt aus den Disney- und Apple-Aktien ihres Mannes.Das Vermögen des Apple-Gründers werde mit seiner Witwe enden, bestätigte sie jetzt in dem Gespräch mit der NY Times. Ihre Kinder werden eines Tages wahrscheinlich nicht sehr viel erben - denn sie plant, das Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Das Vermögen soll "auf eine Art und Weise verteilt werden, die Einzelpersonen und Gemeinschaften nachhaltig aufrichtet", so Powell Jobs.Wie sie der New York Times sagte, sei sie nicht an vererbten Vermögenswerten interessiert, und ihre Kinder wissen das seit langem. Auch Steve wollte das nicht, erklärte sie. "Wenn ich lange genug lebe, endet es mit mir", so Powell Jobs.Der Hintergrund für diese Einstellung sei zu­sam­men mit dem Reichtum der Familie ge­wach­sen: Sie seien sich einig ge­wesen, dass die An­häufung von riesigem Reich­tum "ge­fähr­lich für die Gesell­schaft" sei. In dem Inter­view ver­weist sie dabei auf Familien wie die Carnegies und die Rocke­fel­lers. "Es ist nicht richtig, dass Einzel­personen eine riesige Menge an Reich­tum an­häu­fen, die Mill­ionen und Aber­millionen an­de­rer Menschen zusammen­genommen ent­spricht", fügt sie hinzu. "Daran ist nichts fair."