GOG startet 30-tägige Rückgabe für Spiele - ohne jede Einschränkung

Die PC-Distributionsplattform GOG galt lange Zeit als einziger Steam-Herausforderer , seit dem Start des Epic Games Store ist man aber wohl auf die Nummer 3 gerutscht. Die europäische Plattform braucht also eine Trumpfkarte und das soll eine erweiterter Rückgabezeitraum sein.

"Spieler zuerst"-Ansatz wird ausgebaut

FCKDRM

Die Rückgabe von digitalen Spielen und Software allgemein war lange Zeit ein Thema, das Konsumentenschützer und Gesetzgeber beschäftigt hat. Mittlerweile gelten aber Regelungen, die digitale Verkäufe weitgehend mit physikalischen Transaktionen gleichsetzen.Steam und der Epic Games Store bieten einen zweiwöchiges Rückgabefenster. Allerdings unter einer Einschränkung: Denn das Spiel kann nur dann zurückgegeben werden, wenn man es weniger als zwei Stunden genutzt hat. Damit will man natürlich einen Missbrauch der Rückgabe verhindern, damit man sich nicht ein Spiel kauft, dieses innerhalb weniger Tage durchspielt und sich dann sein Geld zurückholt.Die polnische Plattform GOG, die sich seit jeher dadurch auszeichnet, dass sie kategorisch auf DRM verzichtet, geht nun einen oder mehrere Schritte weiter: Wie man in einem Blogbeitrag ankündigt, baut man seinen "Spieler zuerst"-Ansatz aus und erweitert seine freiwilligen Rückgabe-Richtlinien.Und GOG geht in jeder Hinsicht weiter als Epic und Valve: Denn Rückgaben von Spielen sind nun innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen möglich, selbst wenn man es "heruntergeladen, gestartet und gespielt" hat, wie GOG schreibt. GOG: "Und das ist es auch." Das bedeutet, dass man auch keine Limits in Bezug auf die möglicherweise gespielte Zeit setzt.In einer FAQ präzisiert man das Ganze dann auch noch und bittet die Kunden, diese Regelung nicht zu sehr zu strapazieren: "Außerdem bitten wir dich darum, unser Vertrauen nicht auszunutzen und ungebührlich oft Rückerstattungen für Spiele anzufragen. Mach das nicht. Niemand mag solche Leute." GOG schreibt, dass Rückerstattungen grundsätzlich so oft angefragt werden können, wie man möchte. Aber: "Wir werden uns jedoch das Recht vorbehalten, in Einzelfällen Anfragen zur Rückerstattung abzulehnen."