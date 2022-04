Zurück zu den Wurzeln: GOG konzentriert sich wieder auf Retro-Games

Die heute als GOG bekannte PC-Spiele-Distributionsplattform startete als Good Old Games, doch man ließ den Langnamen fallen, weil man sich als grundsätzlicher Steam-Konkurrent platziert hat. Dieses Vorhaben ist gescheitert, also gibt es nun eine Rückbesinnung auf Retro.

Wieder mehr Herz für Retro-Games

Good Old Games oder GOG ist bereits seit 2008 online und wollte anfangs vor allem den Zugang zu älteren PC-Spielen bieten bzw. erleichtern. Ein Kernpunkt war die Tatsache, dass man auf seiner Seite kategorisch nur Spiele ohne Kopierschutz bieten wollte und auch geboten hat. Damit hat sich GOG viele Freunde gemacht und die von The Witcher- und Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt gegründete Seite dehnte einige Jahre später aufgrund des Erfolges ihr Geschäftsfeld aus.GOG wollte sich als Steam-Konkurrent etablieren. Die Valve-Plattform blieb zwar unerreichbar, doch GOG konnte dennoch, unter anderem durch Sales, so manchen treuen Nutzer gewinnen. Doch spätestens nach dem Markteintritt des Epic Games Store bleibt GOG allenfalls noch die Nummer-3-Position, Epic setzt bekanntlich auf kostenlose Games und aggressive Rabattaktionen.Das ist sicherlich auch der Grund, warum GOG nun reagiert und seine Strategie abermals ändert. In einem Blogbeitrag schreibt das Unternehmen: "Ursprünglich stand GOG für Good Old Games. Die Idee für das Unternehmen entstand aus dem Wunsch, ältere Spiele auf eine legale und einfache Weise zu spielen. Da die klassischen Spiele einen besonderen Platz in unserem Herzen haben, möchten wir ihnen mehr Aufmerksamkeit widmen. Das heißt, unser Ziel ist es, dass GOG wieder der beste Ort für klassische PC-Spiele wird."Dabei will man die Spiele nicht einfach nur verkaufen. Verschollene Klassiker sollen aufgespürt und auch restauriert bzw. für aktuelle Systeme modernisiert werden. Dabei muss man immer wieder auch knifflige juristische Fragen lösen, denn die Rechte sind teilweise im Verlauf der Zeit verschollen gegangen bzw. ist nicht klar, wer ein Spiel eigentlich besitzt.GOG will auch mit diversen Aktionen den Fokus auf heutzutage nicht mehr ganz so bekannte Games richten, etwa mit dem "Throwback Thursday", Entwickler-Interviews und anderen Blicken hinter die Kulissen. Schließlich wird es auch noch einen neuen "Good Old Game"-Tag geben, mit denen Retro-Klassiker erkannt und auch gefunden werden können.