Windows 10: Fertige Vorab-Version fürs 2004-Update auch im WSUS

Die Vorbereitungen zur finalen Veröffentlichung des Updates auf Windows 10 Version 2004 laufen auf Hochtouren. Microsoft kündigte nun an, den Build 19041.84 auch über das WSUS auszuliefern, damit sich wichtige Kunden gut vorbereiten können.

Viel Zeit bis zum Release

Alle Fragen umfassend beantwortet

Beim WSUS handelt es sich um den Windows Server Update Service, über den Firmenkunden mit neuen Software-Fassungen versorgt werden. Die Bereitstellung der jüngsten Fassung auf diesem Weg, soll dazu dienen, dass Unternehmen sich auf die neueste Version des Microsoft-Betriebssystems einstellen und beispielsweise ihre hochgradig angepassten oder selbst entwickelten Anwendungen und Prozesse auf die Bereitstellung des finalen Updates anpassen können.Das bedeutet letztlich auch, dass man inzwischen wirklich von einer fertiggestellten Software ausgehen kann, an der Microsoft keine weitergehenden Veränderungen mehr geplant hat. Das setzt natürlich voraus, dass sich kurz vor der endgültigen Veröffentlichung der Final-Version nicht doch noch schwerwiegende Fehler finden lassen. Allerdings ist das relativ unwahrscheinlich, da der Hersteller sich sehr früh von der Integration weiterer Features verabschiedet hat.Im Grunde stellte Microsoft so schon Ende letzten Jahres und damit Monate vor dem geplanten Release-Termin eine Feature-vollendete Variante des Frühjahrs-Updates bereit. Seitdem laufen nur noch Tests und die daraus abgeleiteten Fehlerkorrekturen. Und alle Patches und Sicherheits-Updates, die bisher für den 20H1-Zweig entwickelt wurden, sind in dem Build 19041.84 enthalten.Firmennutzer können daher davon ausgehen, dass alles, was auf dieser Version funktioniert, auch dann laufen wird, wenn das kommende große Update im ganzen Firmennetz ausgerollt wird. Mit dessen Veröffentlichung ist nach dem bisherigen Stand der Dinge im April zu rechnen, so dass noch hinreichend Zeit für eigene Tests und Anpassungen besteht.