Exklusiv-Deal: Sky soll mit Disney+ über direkte Einbindung verhandeln

Wenn der neue Streaming-Dienst Disney+ Ende März seinen Start auch in Deutschland feiert, will Sky Medienberichten zufolge seinen Kunden eine direkte Einbindung anbieten. Sky steht demnach kurz vor dem Abschluss eines Deals mit Disney.

Arbeiten sollen auf Hochtouren laufen

Das berichtet jetzt das britische Online-Magazin The Telegraph . Sky steht kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung mit Disney, den neuen Streaming-Dienst der Hollywood-Supermacht "bequem" zu den Sky-Nutzern zu bringen. Laut dem Bericht saßen die Unternehmen auch an dem zurückliegenden Wochenende wieder zusammen und haben die letzten Punkte für die neue Partnerschaft geklärt. Dabei geht es zwar für The Telegraph voranging um die britischen Nutzer von Sky, und nur diese werden in dem Beitrag erwähnt - aber man darf davon ausgehen, dass der Disney-Deal für alle Länder, in denen Sky sein Angebot verbreitet gelten wird.Die Rivalen von Sky, so The Telegraph, wie zum Beispiel Virgin Media, werden die Disney+-App zwar anbieten können, aber sie werden nicht in der Lage sein, Disney+ vollständig in ihr Angebot zu integrieren. Diesen Vorteil soll sich Sky zunächst exklusiv gesichert haben.Die neue Partnerschaft für Disney+ soll im Grunde wie bei Netflix laufen: Der Sky-Kunde kann alle Inhalte aus einer Hand erhalten. Man benötigt keine zweite App und die Suche zum Beispiel über Sky Q liefert auch alle Ergebnisse für Disney+-Inhalte mit aus. Noch gibt es keine offiziellen Bestätigungen für die Verhandlungen - beide Unternehmen wollten sich bislang nicht dazu äußern. Sky soll aber mit Nachdruck daran arbeiten, bis zum Start von Disney+ am 24. März eine Integration fertig gestrickt zu haben.Da Sky sich bisher noch nicht zu dem Start von Disney+ geäußert hat steht noch vollkommen in den Sternen, welche Vorteile es noch für Kunden geben wird.