Mozilla startet Firefox-VPN-App für Windows 10 und Android

Firefox-Anbieter Mozilla hat bereits im vergangenen Herbst erste Schritte in Richtung eines Virtual Private Network (VPN) unternommen, nun weitet man das Programm deutlich aus. Denn für Windows 10 und Android gibt es nun eigene Apps (derzeit aber noch als Betas).

VPN steht drauf, wo VPN drin ist

Mozilla

Im September 2019 hat Mozilla sein "Firefox Private Network" gestartet, dieses konnte man als De-facto-VPN bezeichnen. Damals vermied man nämlich die Erwähnung des Begriffes VPN, letztlich wurde aber ziemlich genau diese Funktionalität angeboten. Das war etwas verwirrend, nun steht aber auch VPN dort drauf, wo es drin ist. Entsprechend heißt die neue Android-App nun auch "Firefox Private Network VPN".Bisher war das VPN-Angebot von Mozilla ohnehin nur für Nutzer in den USA verfügbar, nun aber weitet man nicht nur die Plattformen per dazugehörigen Apps, sondern auch die Regionen aus. Dennoch werden Dienst und Apps derzeit noch als Betas geführt, die noch dazu eine Einladung erfordern (via Android Police ).Denn man muss sich zunächst vorregistrieren, nach Erhalt eines Invites kann man den VPN-Dienst dann auch nutzen. Kostenlos ist Privatsphäre aber auch bei Firefox nicht, man bezahlt 4,99 Dollar pro Monat. Dafür verspricht Mozilla, dass man Daten wie Netzwerk-Traffic oder Browserverlauf nicht abspeichert und angesichts des guten Rufs der Foundation kann man das wohl auch glauben.Technisch basiert das VPN auf einem neuen Wireguard-Protokoll, dieses soll schneller und sicherer sein als andere Standards wie OpenVPN. Laut Mozilla kann man mit der neuen App gleichzeitig fünf Geräte betreiben, es gibt Server in mehr als 30 Ländern.Mozilla ist nicht der einzige Browser-Anbieter, der sein eigenes VPN startet, Opera bietet das seit geraumer Zeit an. Die ursprünglich norwegische Browser-Schmiede garantiert allerdings nicht, dass die Nutzerdaten nicht in der einen oder anderen Form erfasst werden.