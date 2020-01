Mozilla räumt auf und verbannt rund 200 Erweiterungen für Firefox

Die meisten von uns werden gleich mehrere Browser-Addons installiert ha­ben, es gibt für praktisch jeden Anwendungsfall eine Erweiterung. Ent­spre­chend voll sind auch die Portale bei Firefox , Chrome und Co. Doch einige Addons sind betrügerisch und die warf Mozilla nun raus.

Auch installierte Addons wurden deaktiviert

Mozilla Firefox

Mozilla

Firefox-Betreiber Mozilla hat in den vergangenen Tagen in seinem Erweiterungs-Portal nahezu 200 Addons entfernt, in den vergangenen zwei Wochen hat man das Angebot durchkämmt, dabei wurden genau 197 Erweiterungen verbannt. Gründe gab es diverse, so wurden Schad­code, Datenklau und das Verschleiern des Quellcodes der Software gefunden.Die Erweiterungen wurden nicht nur aus dem "Store" von Mozilla entfernt, der Firefox-Be­trei­ber hat auch bestehende Installationen deaktiviert. Damit will man natürlich jene Nutzer schü­tzen, die eine Erweiterung installiert haben, aber nicht wissen, was sie sich hier auf den Rech­ner geholt haben bzw. es zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnten.Wie ZDNet schreibt, gehen die meisten Er­wei­te­run­gen auf das Konto eines Unter­nehmens na­mens 2Ring, dabei handelt es sich um einen An­bie­ter von Business-to-Business-Software (B2B). In diesen Fällen wurde der Bann voll­zo­gen, weil die Erweiterungen Code oder Teile da­von von einem Remote-Server he­run­ter­ge­la­den und ausgeführt haben. Das untersagt Mo­zil­la jedoch kategorisch, da die Add­ons den ge­sam­ten Code in der ur­sprüng­li­chen Form bzw. Installation selbst mitbringen müssen.Es gab aber eine ganze Reihe an anderen Bann-Gründen, etwa für das illegale Erfassen von persönlichen Daten. Mozilla hat keine Übersicht über die Addon-Namen geliefert, sondern gab nur die IDs der Erweiterungen an. Betroffene Entwickler können ihre Software überarbeiten und in einer entschärften Version neu einstellen, ein Addon namens Like4Like.org hat die "Be­ru­fung" bereits erfolgreich passiert.