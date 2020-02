Bug verhindert Herunterfahren - Windows 10 ist jetzt auch betroffen

Microsoft verursacht derzeit mit neuen Updates viele irritierende Fehler - auch wenn sie teilweise nicht weit verbreitet sind. So wurde jetzt bekannt, dass der Bug, der das Herunterfahren bei Windows 7 ver­hin­dert, auch unter Windows 10 vorkommt.

Yes, it's Adobe. And it isn't just Win 7, look on a recently installed machine with Adobe CC. Hrm... pic.twitter.com/O81Awlgcae — The Horne Depot (@hornedepot) February 11, 2020

Microsoft untersucht das Problem

Microsoft / Screenshot

Das berichtet Günter Born in seinem Weblog . Er hatte dazu zuvor Leser-Feedback bekommen und in den diversen Foren recherchiert. Dabei tritt folgendes Problem auf: Wenn der Nutzer seinen PC ordnungsgemäß ausschalten möchte, bekommt er eine Meldung, dass ihm dafür die nötige Berechtigung fehlen würde: "You do not have permission to shutdown this computer".Zunächst wurde dieser Shutdown-Fehler bei Windows 7 beobachtet. Schon Anfang des Monats gab es erste Berichte, die das Problem beschrieben ( wir berichteten ). Nun melden aber auch Windows 10-Nutzer, dass sie die Fehlermeldung mit verschiedenen Windows 10-Versionen erhalten haben und ihren Rechner nicht mehr einfach herunterfahren können.Man kann das Problem mit einem einfachen Workaround umgehen. Dazu fährt man den Rechner in zwei Schritten herunter. Erst einmal muss man sich dafür abmelden, dann im zweiten Schritt erst auf Herunterfahren klicken.Es gibt aber derzeit weder profunde Er­kennt­nisse, wodurch der Fehler ausgelöst wird, noch wie er behoben werden kann. Laut Günter Born gibt es aber Hinweise, dass eine Dritt­an­bieter-Software das Problem auslöst. In Ver­dacht stehen die Adobe Creative Cloud und BitDefender Total Security. Aber auch ein Framework-Update von Microsoft wird in einigen Fällen als Aus­löser genannt. Bei Microsoft selbst findet man zu dem Problem bisher noch kein Feed­back.Das Windows-Team untersucht die Probleme aber bereits.Ähnliche Problem sind dabei gar nicht so ungewöhnlich, sie treten immer wieder einmal auf. Auch die Meldung, dass man nicht die Berechtigung zum Herunterfahren hat, ist ein "alter" Fehler.